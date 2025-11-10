參選國民黨主席失利後首提建言 蔡志弘：兩岸關係須考量美國立場

前國大蔡志弘向國民黨主席鄭麗文提出建言。（翻攝臉書）

國民黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，紀念對象包括共諜吳石，輿論譁然。民進黨發言人吳崢、韓瑩質疑是投降、配合統戰、向中國輸誠，吳崢更怒斥，「國民黨的人是死光了嗎？」對此，9月競選國民黨主席失利的前國大蔡志弘，今日向鄭麗文提出建言，蔡志弘表示，兩岸關係絕非單純的兩岸問題，而必須同時考量美國的立場，處理應更為細膩。他強調，國民黨應尋求一套美、中、台三方都能接受的解方，才能真正為台灣爭取和平、繁榮與穩定。

蔡志弘表示，他競選黨主席時便一再強調兩岸和平的急迫性與重要性，雖然選舉結果不如預期，但他仍將一本初衷，持續為兩岸的和平穩定發聲。他認為，國防應以「備戰而不求戰」為最高原則，在當前高張的局勢下，如何尋求有效的對話管道、建立危機控管機制，避免擦槍走火，是朝野都應嚴肅面對的課題。

蔡志弘提到，他今年7月26日應邀參加美國史丹佛大學胡佛研究所（該所收藏完整的兩蔣日記）出席「當代中國與台灣研討會」。在會場與美國前國防部副部長、前世界銀行行長福佛維茲（Paul Wolfowitz）會晤，就美中台關係的過去、現在及未來交換意見。

蔡志弘說，未來仍將持續推動兩岸與台美間的務實交流，包含依計畫於明年訪問中國大陸和美國，屆時也將拜會相關領域的智庫學者與政商界人士。

