蔡英文、蕭美琴相繼訪歐 包瑞翰：台歐關係顯著升溫

前總統蔡英文9日飛抵柏林，隨即與台德民間論壇主席、曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰會晤。（蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文9日飛抵柏林，隨即與台德民間論壇主席、曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰會晤；包瑞翰表示，台灣前總統能在德國與自由並肩同行，別具意義，並提及蔡英文、副總統蕭美琴同一週相繼訪歐，這在過去是不可想像的，顯示台歐關係正顯著升溫。

包瑞翰會後受訪轉述，雙方談到台德關係發展的各種面向，包括經濟、公民社會及共同捍衛自由與民主，這是一次非常友好和開放的對話，蔡英文卸任後造訪多個歐洲國家，多年來許多敬佩蔡英文的人，都希望她能親自到德國，蔡英文如今真的來了，他對此非常高興和感激。

談及蕭美琴近日親赴歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，包瑞翰表示，蔡前總統和蕭副總統一週內先後訪問歐洲，這在五年前是不可想像的，台歐關係正顯著升溫，因為蔡英文在總統任內更加重視歐洲，讓歐洲逐漸意識到台灣的重要性，台灣不僅是半導體供應鏈的關鍵夥伴，也在公共衛生、網路安全與打擊假訊息等領域有豐富經驗。

包瑞翰指出，11月9日對德國而言是歷史性的一天，既有光榮時刻，也有沉重記憶，其中最美好的一件事就是推倒柏林圍牆，「柏林自由週」就是要紀念圍牆倒塌，向所有追求自由的人敞開雙臂，「台灣的前總統能與我們並肩，一起慶祝自由的傳統，倡議持續為自由奮鬥，別具意義」。

德台民間論壇11日也將在「柏林自由週」期間舉辦座談「獨裁的長影：德國與台灣的轉型正義經驗比較」，由前國家人權博物館館長陳俊宏與德國國會議員派喬塔（PaulaPiechotta）對話，聚焦討論威權遺緒如何影響當代民主社會。

