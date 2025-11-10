為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    衝黨中央要鄭麗文道歉惹正妹中央委員不滿 丁瑀：不要亂潑綠漆

    2025/11/10 18:47 記者林欣漢／台北報導
    前國民黨青年部副主任丁瑀（中）赴國民黨中央喊話國民黨主席鄭麗文，為追思共諜吳石向中華民國及百萬國軍英靈道歉。（記者林欣漢攝）

    國民黨主席鄭麗文8日參加統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石等人，引發藍營內部雜音。前國民黨青年部副主任丁瑀今日下午赴國民黨中央喊話鄭麗文，向中華民國及百萬國軍英靈道歉，卻被前國民黨主席洪秀柱乾女兒、前國民黨中央委員黎子渝痛批，丁的攻擊語法是在抹紅、打悲情，跟民進黨操作鄭麗文時一模一樣。對此，丁瑀回應，最懂民進黨操作的是鄭麗文，不要亂對他潑綠漆。

    丁瑀今日下午到國民黨中央，要求鄭麗文為追思共諜吳石道歉。丁瑀表示，鄭麗文在黨主席選舉僅拿下6萬多名黨員票，但不能代表2300萬台灣人民，「希望妳可以改邪歸正」。他預告，若鄭麗文這兩天還是沒有任何形式上的致歉，星期三適逢國父及鄭麗文同天生日，會再赴黨中央，準備神秘禮物給鄭麗文，盼對方改進。

    丁瑀強調，他絕對是力挺國民黨中央，也希望黨中央帶領大家打贏2026勝仗，在2028重返執政。現在黨內很多同志私底下都表達憂心忡忡，現在距離選舉還有1年多的時間，就已經被扣紅帽子、潑紅漆，現在更應該站出來，「就像現在只是癌症第一期，但不正視它、不去做化療，一直到末期，國民黨就會消失」。

    黎子渝表示，丁瑀的攻擊語法是在抹紅、打悲情，跟民進黨操作鄭麗文時一模一樣。是在踩低主席，想用政治鬧劇墊高你自己的聲量。「我們都知道你想要選港湖區議員，沒有聲量、沒有人氣，壓力很大。但這種偏激的打法，只會讓那些真心期待藍營團結的選民，從此鄙夷你。」

    對此，丁瑀回應，若沒有聲量，沒有人氣，那黎子渝怎麼會知道自己要選議員？況且自己也還沒宣布要參選。丁瑀強調，這是愛國的體現，不然可以去馬路上隨機詢問，公然祭拜共諜是對或錯？他呼籲不要為凹而凹，如果吳石不是共諜，蔣介石為什麼立即將他處死？盼不要有刺激性的酸言酸語，年輕人一起團結讓中華民國、台灣更好。

