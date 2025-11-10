中國揚言對沈伯洋全球抓捕 陸委會：兩國互不隸屬

陸委會副主委沈有忠今日強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有法律管轄權，這都是客觀事實。（圖擷取自陸委會臉書）

中國對民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪立案偵辦後，中共官媒央視發布影片，稱可透過國際刑警組織，對沈展開全球抓捕。陸委會副主委沈有忠在該會今日發布的影片中強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有法律管轄權，這都是客觀事實。

沈有忠指出，近日中共對我國會議員進行恫嚇，企圖實施跨國鎮壓與加大對台灣社會的心理戰，陸委會對於中共的無理蠻橫予以嚴厲譴責，也呼籲中共停止破壞兩岸交流的作為。

請繼續往下閱讀...

沈有忠批評，中共一連串對我國軍弟兄、國會議員，甚至民間企業，以公布個資、公然脅迫等方式進行心理威嚇，是典型的跨國鎮壓的手法，這種野蠻作法明顯違反國際公約。

沈有忠質疑，中共目標只為了宣傳其一中主張，或達到推進統一的效果，這些政治目的不僅不會得逞，也只會讓國際社會和台灣社會更加看清中共消滅我國家主權的野心，以及顯露出中共政權無視國際公約的狂妄，與對民主法治的踐踏，更對兩岸正常交流產生極大的負面影響。

沈有忠說，陸委會要再次強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有法律管轄權，這都是客觀事實。台灣有能力也有決心捍衛國家主權、自由法治與國人的人身安全，也呼籲國人面對中共這種只為了政治目的，而進行跨國鎮壓的作為要團結反制，不要為了黨派歧見或是一己之私，踐踏了國家尊嚴甚至觸法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法