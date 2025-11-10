蕭美琴、學者接連登上國際舞台 沈伯洋：中國外交愈來愈使不上力

民進黨立委沈伯洋認為，中國施壓近期趨於頻繁、層級也更廣，主因為中國外交愈來愈使不上力。（資料照）

副總統蕭美琴近期成功到訪比利時布魯塞爾，並於對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在歐洲議會舉辦的年會演講，我國學者在中國種種施壓下，也成功出席「馬尼拉南海對話」。對此，民進黨立委沈伯洋認為，中國施壓近期趨於頻繁、層級也更廣，主因為中國外交愈來愈使不上力。

沈伯洋受訪指出，中國施壓一直都存在，但近期愈來愈頻繁，層級也愈來愈廣，主因是中國外交近期愈發使不上力，讓中國必須加緊對內宣傳，並做出對外強硬的態度，用其他方式彌補外交的不足。

沈伯洋說，中國過往在外交上無往不利，逼迫他國接受「一中原則」，以聯大第2758號決議為由不允許台灣參與國際組織，但在IPAC的努力，以及多國國會先後通過決議反對中國曲解聯大第2758號決議後，現在已有愈來愈多民主國家知道問題，開始不想理會中國，讓中國外交愈來愈使不上力。

沈伯洋表示，中國央視稱將長臂管轄制裁、通緝他就是一例，中國不願自己講，而是透過1名學者說出要全球抓捕他，「比較不會被打臉」。

