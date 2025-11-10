藍青年衝黨中央要鄭麗文為追思吳石道歉 預告週三還會有神秘禮物

前國民黨青年部副主任丁瑀今日下午赴國民黨中央喊話鄭麗文，向中華民國及百萬國軍英靈道歉。（記者林欣漢攝）

國民黨主席鄭麗文8日參加統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石等人，引發藍營內部雜音。前國民黨青年部副主任丁瑀今日下午赴國民黨中央喊話鄭麗文，向中華民國及百萬國軍英靈道歉，他強調，若鄭麗文這兩天還是沒有任何形式上的致歉，星期三剛好是國父與鄭麗文的生日，他還會再赴黨中央，準備神秘禮物給鄭麗文，盼對方改進。

丁瑀今日下午到國民黨中央，要求鄭麗文為追思共諜吳石道歉，原本要在一樓黨部內的國父銅像前舉行記者會，被黨部人員以未事先申請場地為由拒絕，改為在黨部外受訪。丁瑀表示，鄭麗文在黨主席選舉僅拿下六萬多名黨員票，但不能代表二千三百萬台灣人民，「希望妳可以改邪歸正」。他預告，若鄭麗文這兩天還是沒有任何形式上的致歉，星期三還會再赴黨中央，準備神秘禮物給鄭麗文，盼對方改進。

丁瑀舉例，英國哈利王子日前去看美國職棒大聯盟世界大賽，戴著洛杉磯道奇隊球帽，但因為加拿大是大英國協成員，讓對手藍鳥隊的球迷相當火大，哈利因此向加拿大道歉。連王子都能有這樣子的智慧及高度，想成為「獅王」的鄭麗文主席，期盼妳多多改進。

丁瑀強調，他絕對是力挺國民黨中央，也希望黨中央帶領大家打贏2026勝仗，在2028重返執政。現在黨內很多同志私底下都表達憂心忡忡，現在距離選舉還有一年多的時間，就已經被扣紅帽子、潑紅漆，現在更應該站出來，「就像現在只是癌症第一期，但不正視它、不去做化療，一直到末期，國民黨就會消失」。

