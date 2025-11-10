扯！光復鄉拖到紅色警戒發布才停班課被罵翻 花蓮縣府又甩鍋中央！

花蓮縣長徐榛蔚。（資料照）

颱風鳳凰逼近台灣，其外圍環流已開始與東北季風共伴，為北部、東半部多地帶來相當大的風雨。不過前陣子才因未做好撤離工作導致光復鄉慘重死傷的花蓮縣府，到現在都還沒上緊發條，中央早在昨天（9日）就預告馬太鞍溪堰塞湖會在今早7點升級為紅色警戒，但花蓮縣府竟然拖到快8點才宣布停班停課，大批民眾湧入縣府臉書罵翻。面對砲轟聲浪，沒想到縣府再度甩鍋給林保署，讓外界大傻眼！

農業部林業及自然保育署昨晚就預告今早7點將對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，當時包括光復鄉在內幾個位在馬太鞍溪下游的地區民眾詢問是否會停班課，但縣府卻完全沒有回應，直到今天上午7點54分才宣布放假，讓大批民眾氣炸。

當地人紛紛湧入花蓮縣府臉書怒斥，「到底是慢幾拍哈？昨晚就已經發布紅色警戒，是不是半夜十二點前就可以公布停止上班上課，把光復鄉民當老鼠玩喔？」、「在光復上班通勤的老師早早就出門了！都已經抵達學校才宣布停班停課，大家都在撤離的時候結果我們進災區上班，老師的命不是命？」、「7點發布紅色警戒，打去問說8點才會開會宣布，但你們9個小時前臉書就已經自己說11/10災害復原重建中心暫停受理誒，怎麼有那麼棒的縣政府跟縣長啊？」、「是要把災民逼到絕路才甘心宣布停班停課嗎？」。

面對民眾撻伐，花蓮縣府繼續甩鍋，據《民視新聞網》報導，縣府新聞科長李冠霆宣稱，必須要林保署正式發布紅色警戒後才能針對光復地區宣布停班停課，否則會造成混亂，若提前發布導致鄉親誤判，可能會影響撤離行動的時程。

臉書粉專「Mr.柯學先生」轉發縣府的回應，痛批「徐榛蔚你到底有完沒完啊？」其他網友則紛紛表示，「如此廢物竟能掌管花蓮那麼久，花蓮人的眼睛真的看不見？」、「花蓮縣政府廢掉好了！」、「以後叫甩鍋縣長好了」、「這種智障的也配當縣長」、「大風雨即將到來，所受的重大人亡教訓還不夠嗎？花蓮縣政府到現在還不知提早防災，竟還在甩鍋，真是無良至極」、「這縣長也太好當了」、「真的很誇張耶，都出這麼大的事情了，居然螺絲還是鬆的！」

