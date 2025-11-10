「賴清德不可能介入初選！」 林俊憲登記：當桶箍團結台南

立委林俊憲在立委郭國文、林宜瑾、賴惠員等人的辦公室助理陪同下到民進黨中央登記黨內初選。（記者塗建榮攝）

民進黨立委林俊憲今前往中央黨部登記參選台南市長黨內初選，他在受訪時強調，賴清德是總統兼任黨主席動見觀瞻，更不可能介入黨內初選。他期許自己當「桶箍」團結台南，彌補過去2次議長跑票造成的黨內分裂，團結一致贏得2026年大選。

林俊憲受訪表示，他因為颱風來襲決定提早前往中央黨部登記，颱風可能從西海岸的嘉南地區登陸，本週他必須全神戒備，以救災為優先，集合所有人力、物力嚴陣以待；原定陪同的立委戰友郭國文、林宜瑾、賴惠員，也因為他臨時改登記時間無法到場，但仍派辦公室助理組「台南隊」加油團到場支持。

請繼續往下閱讀...

外傳黨內憂心「賴清德介入初選」、對手陳亭妃今回應「不擔心、賴清德是公共財」。對此，林俊憲表示，這個謠言已惡意傳播很久，之前甚至傳說會沒收初選、根本不會有初選。他強調，賴清德是總統兼任黨主席動見觀瞻，不可能介入初選，大家看得很清楚，不要說台南，任何選區的初選他都不會介入，賴清德做事情的原則大家也清楚，大家對主席應該要有信心。

至於對手陳亭妃委員將教育政見發表會選在武聖夜市旁，被外界解讀為「反攻林俊憲大本營」，林俊憲僅表示，那個地方大概就是中西區、北區交界處，主要因為那邊比較空曠吧，既然是選市長、整個台南市都是我們的選區，像他最近大台南都跑遍了好幾遍，沒有所謂的什麼不是誰的區的問題。

最後，林俊憲表示，他期許自己可以當台南市最大的團結力量，當一個「桶箍」把大家團結在一起，「台南隊長」的任務就是要把台南過去分裂的傷痕縫合、彌補，台南過去發生2次的議長跑票叛逃事件造成黨內分裂，他希望整合黨內最大的力量團結一致，來贏得2026大選。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法