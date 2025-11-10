怕鄭麗文「帶賽」？ 黃國昌突合體趙少康 吃飯聊了這些事...

黃國昌與趙少康10日進行午餐會。（圖翻攝自趙少康臉書）

已表態投入明年新北市長選舉、積極尋求藍白合的民眾黨主席黃國昌，今天（10日）突然找上前中廣董事長、國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康吃飯，引發外界揣測。

鄭麗文才上任一個多禮拜，就爆出不少爭議，除了「我是中國人」不離口、宣稱俄羅斯總統普廷「不是獨裁者」惹到歐洲友人，近日她又不顧旁人反對跑去參加追思大共諜吳石，讓黨內大炸鍋，藍營包括前立委陳學聖等人，都坦言擔憂讓鄭麗文繼續搞下去，別說2028總統大選，明年縣市長選舉都不知道該如何選下去。

在輿論延燒之際，趙少康今天突然在臉書PO出與黃國昌的合影，「今天中午，我跟黃國昌主席共進午餐，他一踏進辦公室，就有同仁驚呼『本人好瘦，已經太瘦了』，國昌兄本來就挺拔，瘦下來以後更顯得玉樹臨風，難怪引發關注。一個多小時的便當會，對兩岸局勢、公共政策、國家發展、未來選戰等議題交換意見，我們兩人都認為，民進黨施政無能，滿腦子只有政治鬥爭，為了台灣的未來，2028一定要下架民進黨，為此，藍白兩黨必須更緊密合作，很多枝節都可以放下。」

該貼文曝光後馬上引發熱議，不少網友笑稱黃國昌終於發現鄭麗文不靠譜，開始找前陣子藍營主席選舉罵鄭麗文最兇的趙少康當作第二個溝通管道。政治工作者周軒就酸：「黃國昌已經開始找尋國民黨的『二軌溝通平台』了。啊，其實是趙少康看準鄭麗文不斷出包，覺得自己又有戲了小心啊，老趙，不要飲鳩止渴啊。」

其他鄉民紛紛表示，「這叫請鬼拿藥單」、「七月明明過一陣子，怎麼又發生鬼話連篇的事了」、「噁心至極」、「哈哈都變成獵物了還不知道」、老趙啊，別被髒東西纏上啦「」、「還玉樹臨風？過街老鼠比較貼切」、「拜託玉樹臨風不是這樣用的」、「祝福啦哪次不祝福」、「沒有永遠的敵人，真是噁心！」

