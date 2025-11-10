為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國外交官不滿高市早苗言論嗆斬首 綠委批暴露恐怖主義與暴力本質

    2025/11/10 16:09 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委邱志偉。（資料照）

    民進黨立委邱志偉。（資料照）

    日本首相高市早苗自上任後，重申「台灣有事就是日本有事」，不料竟遭中國駐大阪總領事薛劍開嗆，引發日網輿論撻伐！對此，立法院「東北亞區域經濟、安全合作促進會」會長、民進黨立委邱志偉批評，此一行為，充分暴露了這位中國外交官的素質，以及中國政權「恐怖主義」與「暴力」的本質。

    高市早苗直言，台灣若遭侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權。對此，薛劍開嗆，若日本敢插手台海的事，中方將毫不猶豫「斬斷你們骯髒的脖子」，引發日網輿論撻伐！

    對此，邱志偉表示，中國外交官竟對駐在國的首相，發表了極其「殘忍的」、「殘暴的」話語。此一行為，充分暴露了這位中國外交官的素質，以及中國政權「恐怖主義」與「暴力」的本質。

    邱志偉憂心，這類言論將會鼓譟中國人民產生「不理性」的「仇日情緒」。更令人擔憂的是，如果這種「不理性、暴力」的仇日情緒，是透過一名外交官來渲染的話，在世界各地旅居的日本國民，其人身安全可能都會受到一定程度的威脅。

    邱志偉說，這些來自「恐怖主義的威脅」，中國外交部應立即切割，並召回這位毫無專業素養的外交官，保證日本國民在中國的人身安全，以表達中國政府的立場。否則，中國等同是默許類似行徑。

    邱志偉認為，近期中國的惡行愈加非理性，包含將台灣的國會議員在中國官媒公審，都是過去未見之事。且中國外交部長王毅曾任駐日大使、屬於知日派，如今中國外交官在日本的荒誕行徑，王毅更是難辭其咎，整個外交系統都已經非專業化，行徑已成流氓打手。

    邱志偉強調，中國外交官這次的行為，更凸顯東北亞區域經貿與安全的重要性，高市首相認為台灣有事等同日本「存亡危機事態」，是戳到中國的痛處。但也證實東北亞的區域安全，必須透過台日韓3方的緊密合作，才能共同抵禦來自中國的威脅與侵擾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播