中國外交官不滿高市早苗言論嗆斬首 綠委批暴露恐怖主義與暴力本質

日本首相高市早苗自上任後，重申「台灣有事就是日本有事」，不料竟遭中國駐大阪總領事薛劍開嗆，引發日網輿論撻伐！對此，立法院「東北亞區域經濟、安全合作促進會」會長、民進黨立委邱志偉批評，此一行為，充分暴露了這位中國外交官的素質，以及中國政權「恐怖主義」與「暴力」的本質。

高市早苗直言，台灣若遭侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權。對此，薛劍開嗆，若日本敢插手台海的事，中方將毫不猶豫「斬斷你們骯髒的脖子」，引發日網輿論撻伐！

對此，邱志偉表示，中國外交官竟對駐在國的首相，發表了極其「殘忍的」、「殘暴的」話語。此一行為，充分暴露了這位中國外交官的素質，以及中國政權「恐怖主義」與「暴力」的本質。

邱志偉憂心，這類言論將會鼓譟中國人民產生「不理性」的「仇日情緒」。更令人擔憂的是，如果這種「不理性、暴力」的仇日情緒，是透過一名外交官來渲染的話，在世界各地旅居的日本國民，其人身安全可能都會受到一定程度的威脅。

邱志偉說，這些來自「恐怖主義的威脅」，中國外交部應立即切割，並召回這位毫無專業素養的外交官，保證日本國民在中國的人身安全，以表達中國政府的立場。否則，中國等同是默許類似行徑。

邱志偉認為，近期中國的惡行愈加非理性，包含將台灣的國會議員在中國官媒公審，都是過去未見之事。且中國外交部長王毅曾任駐日大使、屬於知日派，如今中國外交官在日本的荒誕行徑，王毅更是難辭其咎，整個外交系統都已經非專業化，行徑已成流氓打手。

邱志偉強調，中國外交官這次的行為，更凸顯東北亞區域經貿與安全的重要性，高市首相認為台灣有事等同日本「存亡危機事態」，是戳到中國的痛處。但也證實東北亞的區域安全，必須透過台日韓3方的緊密合作，才能共同抵禦來自中國的威脅與侵擾。

