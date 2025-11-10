中國威脅抓捕 沈伯洋：不屈服打壓、持續進行國會外交

民進黨立委沈伯洋。（記者謝君臨攝）

中國誑稱民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」並立案偵辦，官媒《央視》昨發布影片，稱可透過國際刑警組織對沈展開全球抓捕，更以「收手吧，否則下一個就是你」等語恐嚇台灣民眾。對此，沈伯洋今表示，中國除了在做內宣、轉移焦點，也在進行心戰，他不會屈服中國的打壓，會持續進行國會外交。

中國重慶公安日前立案偵查沈伯洋，《央視》也發布「起底台獨沈伯洋」影片，引述中國法學專家看法，稱可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權，藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫。

沈伯洋今於立法院受訪表示，中國很愛「切香腸」，從即將要追緝、準備要追緝、恐嚇要追緝，再到真的要追緝，都不知道是什麼時候了。

沈伯洋認為，中國拍這部影片的目的，一來是在內宣，因為中國內部經濟不穩，想要對內轉移焦點，二來是要轉移國際焦點，因為副總統蕭美琴、前總統蔡英文出訪過程引起國際正面回應，這是中國最恐懼的事，所以想藉此轉移注意力。

至於是否擔心未來出國被抓捕，沈伯洋說：「不會」，因為中國有一個很大的目的，就是要進行心戰，即針對政治人物或軍事人員施加心理壓力等，想要藉此不讓他去做國會外交，但他不會因為這樣就被阻擋，還是會持續進行。

沈伯洋也提及，很多人以為他是擔任民進黨不分區立委才遇到這些事，其實這個誤會很大，因為他還沒有進入政治圈前，就已被中國針對，台灣也一直有人在中國失蹤，且大家為中國維權人士發聲、揭發中國在全世界所做的人權鎮壓行動，面臨的風險其實沒有太大差別，他們不會因為中國的打壓而有任何屈服。

