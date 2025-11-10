淡江大橋、馬偕博士意象納入國幣設計？ 侯友宜：將向中央建議

新北市議員陳偉杰在議會總質詢建議，應把新北具代表性的地方意象納入國幣設計，並呼籲成立「國幣改版新北爭取專案小組」。（記者羅國嘉攝）

中央銀行在現行鈔券施行24年後首度啟動改版作業，引發各界討論。新北市議員陳偉杰今（10）日在議會總質詢建議，應把新北具代表性的地方意象納入國幣設計，並呼籲成立「國幣改版新北爭取專案小組」。市長侯友宜表示認同，將向中央建議以淡江大橋、馬偕博士、淡水暮色等景觀作為新北代表意象，展現城市文化與台灣精神。

陳偉杰指出，台灣代表性意象長期以台北101、故宮為主，建議新版國幣可加入新北具有國際視覺性的地標與文化景觀，如即將落成的淡江大橋與淡水暮色，展現台灣的現代建築美學與自然風光，成為新的國家象徵。

請繼續往下閱讀...

陳偉杰表示，新北也應成立「國幣改版新北意象爭取專案小組」，整合地方特色、文化底蘊與歷史意象，積極爭取新北元素入幣設計。他也提到，除建築與景觀外，也可融入人文精神，如馬偕博士來台推動教育與醫療的歷史貢獻，讓新台幣不僅具藝術性，更能承載台灣的人道價值。

侯友宜表示，淡江大橋是全世界少見的單塔不對稱斜張橋，未來無論離開或回到台灣，從空中俯瞰都能看到這座最美的大橋，他支持國幣改版可結合淡水河的自然景觀與現代建築的淡江大橋；馬偕博士人道關懷精神令人敬佩，值得作為台灣價值的象徵，會將新北的城市精神整理後，向中央充分反映。另外，淡水河口開展的歷史正是北部發展的起點，也會向中央爭取。會把新北意象，向國幣改造的主責單位溝通。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法