「走讀」涉違集遊法二度傳喚 黃國昌喊扯：一次問不完還有第二次

民眾黨主席黃國昌因違反集遊法二度被北檢傳喚說明。（記者王定傳攝）

民眾黨8月底舉辦「司法改革公民走讀」活動，卻與維安警方爆發推擠衝突，有8名官警受傷，涉違反集會遊行法；台北地檢署10月20日首度以被告身分傳喚民眾黨主席黃國昌出庭說明，訊後請回，今日第二度傳喚黃國昌出庭說明，他受訪時說覺得很扯，因為馬政府到蔡政府時代，他都有因集遊法被傳喚過，「沒有一次像上次一樣問那麼久，問一次還問不完，還要問第二次」。

黃國昌10月20日首度接受偵訊後，也曾向媒體抱怨說，過去自己涉集會遊行法，從馬政府到蔡政府，大概被檢察官調查了4、5次，過往偵訊從來沒有超過半小時，但「檢察官今天問了一堆讓我莫名其妙的問題」；當時黃國昌還說否認「勒警」指控，說因為太擠才把手搭在警察肩膀上，否認勒警。

請繼續往下閱讀...

民眾黨因不滿前主席柯文哲被檢調偵辦滿1年，8月30日在捷運中正紀念堂站口舉行「司法改革 公民走讀」活動，現場約上百民眾參與。但因路權問題，警民爆發衝突，抗議者被警方7度舉牌警告、制止、命令解散；期間，黃國昌涉率領群眾衝撞拒馬、和警方推擠，造成8名官警受傷，警方檢視蒐證影像後認定他涉非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，於9月間約談黃國昌，但黃國昌並未赴警局接受警詢，警方遂將全案函送北檢偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法