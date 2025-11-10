訂下新北市長藍白合時間表 周榆修：不會一直等來等去 火車到了就開

民眾黨秘書長周榆修接受直播節目《中午來開匯》專訪（中午來開匯提供）

2026年新北市長選戰備受矚目，民進黨已提名立委蘇巧慧參選，國民黨則以台北市副市長李四川呼聲最高，但尚未宣布正式人選，另還有早已表態參選的民眾黨主席黃國昌。民眾黨秘書長周榆修今受訪時說，希望在3月以前就可以與國民黨確定方式，包含比民調的對象、家數等，民眾黨會展現最大的誠意，但並不代表會一直等來等去。

周榆修中午接受政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪暢聊2026地方選舉，他表示民眾黨現在的戰略是「一區一席」，在多席次選舉中不會要求國民黨多提或少提，民眾黨在各區會「盡全力」，候選人也要有好表現，「一切按照軌道，靠自己比較快」。

針對新北市長選舉，周榆修說，一定要是正規的民調，才有資格作為判斷新北市長選舉趨勢的依據，目前整體印象仍是台北市副市長李四川領先，也注意到新任國民黨主席鄭麗文強調「國民黨的比較有能力治理」，不過民眾黨會「自己做最好的準備」。

周榆修表示，民眾黨主席黃國昌已公開表達善意，若與李四川透過正規民調比拚，結果落居其後，「未來要選市長的，那我們就盡全力支援他」；但在此之前，整體選戰會按照自己的步調走，不會等來等去，更不會等到燈火闌珊處才啟動。

他強調，何時成立競選辦公室、何時推出政策、何時啟動相關活動，以及民眾黨中央黨部選舉決策委員會何時徵召，都有一套往前推進的步驟在。

至於時程，周榆修透露，目前預設是希望在明年的春天，在3月以前就可以確定，包含比民調的對象、家數與方式，一旦取得共識就往前。他強調，民眾黨會展現最大的誠意，但並不代表會一直等來等去，火車時間到了就開。

周榆修也說，民眾黨不會只把藍白合作當成「走過場」，過程中會把該做的事情把它做好，包括評估新北市議會是否有成立黨團的空間、是否有「母雞」帶動的可能等整體布局，把相關的這些考量都把它放進來，在維持原則與展現誠意的同時，讓各種合作與競合模式有機會可以繼續往下談。

