祭拜共諜挨轟「統戰幫兇」 鄭麗文：歷史不該被政客操弄成籌碼

國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」會後受訪。（資料照）

中國國民黨主席鄭麗文8日出席統派社團「台灣地區政治受難人互助會」在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思對象包括「密使一號」吳石，引發外界批評她「敵我不分」、淪為統戰幫兇。鄭麗文今天貼出受訪影片，強調228事件與白色恐怖應追求的是和解而非仇恨，並呼籲歷史不該被政客操弄為政治籌碼。

鄭麗文今（10）日在臉書發文表示，「228追尋的是和解，不是仇恨！歷史不該成為政客的籌碼」並貼出受訪影片。她在影片中強調，228或白色恐怖不應該如同這兩天淪為政治鬥爭的廉價工具，它是一個非常嚴肅的歷史問題，「我們應該不帶著任何政治的偏見，尊重跟還原歷史的真相。」

請繼續往下閱讀...

鄭麗文提到，曾投入228事件「二七部隊」的陳明忠老先生，當年只是十幾歲的青年，雖然選擇以武裝對抗國民黨政權，但「從未主張台獨」，所以跟民進黨長期扭曲、片面且錯誤的歷史論述，恐怕是完完全全嚴重的偏頗，更遺漏真正參與者的真相，「我們希望不要再因為自己的選票考量及政黨利益，而扭曲、簡化過去這段歷史。」

鄭麗文指出，這段歷史是屬於台灣人民，它不是某個政黨的專利、遮羞布甚至是利刃，用來刺殺其心目中的敵人，「我們在面對228跟白色恐怖悲情的歷史，尋求的是和解、撫平傷痕，而不是在傷口上惡意的撒鹽，擴大裂痕及內部對立，這跟紀念228事件以及白色恐怖的初衷完全背離。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法