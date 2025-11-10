為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國講者稱「明年就統一」 我學者留言駁：排除台灣只會造成反效果

    2025/11/10 15:50 記者黃靖媗／台北報導
    我國學者陳至潔至中國講者易吳霜的LinkedIn文章下留言，指出將台灣排除於南海議題的討論並不現實，台灣相關議題出現是相當自然的，排除台灣只會造成反效果。（圖擷取自LinkedIn）

    我國學者陳至潔至中國講者易吳霜的LinkedIn文章下留言，指出將台灣排除於南海議題的討論並不現實，台灣相關議題出現是相當自然的，排除台灣只會造成反效果。（圖擷取自LinkedIn）

    第二屆「馬尼拉南海對話」（Manila Dialogue on the South China Sea）本月5日至7日在菲律賓馬尼拉舉辦，我國與會學者、政治大學國關中心副主任陳至潔在社群媒體透露，有中國講者竟在台上聲稱「台灣明年就要被統一了，所以（南海對話中）不可再出現台灣二字」。該講者為中國國觀智庫海洋研究中心研究員。陳至潔則於社群媒體留言反駁，排除台灣只會造成反效果。

    陳至潔指出，今年的南海對話台灣議題被提及數次，現場參與者不斷提出與台灣相關的問題，我國國名與國徽不斷出現在螢幕上，讓中國代表們感到不悅，先後發言要求大家不可討論台灣，「因為台灣是他們的一部分，純屬內政」；中國學者易吳霜甚至稱「台灣明年就要被統一了，所以不可再出現台灣二字」，並宣稱台灣沒有資格參加南海行為準則（COC）談判。

    易吳霜會後在社群媒體LinkedIn發文坦承，當會議中提及台灣時，她曾說「台灣是中國內政」，她認為，將台灣與南海議題混在一起談，只會讓兩者都無法取得進展，兩者為不同的框架、動態，「一旦這些語句被說出口，就會掩蓋之後的一切」。

    陳至潔接著至易吳霜的LinkedIn文章下留言，指出將台灣排除於南海議題的討論並不現實，台灣相關議題出現是相當自然的，排除台灣只會造成反效果，應將這種對話、多邊活動發展為以對話弭合分歧的平台，而非噤聲區域秩序中具正當性的利害關係人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播