中國講者稱「明年就統一」 我學者留言駁：排除台灣只會造成反效果

第二屆「馬尼拉南海對話」（Manila Dialogue on the South China Sea）本月5日至7日在菲律賓馬尼拉舉辦，我國與會學者、政治大學國關中心副主任陳至潔在社群媒體透露，有中國講者竟在台上聲稱「台灣明年就要被統一了，所以（南海對話中）不可再出現台灣二字」。該講者為中國國觀智庫海洋研究中心研究員。陳至潔則於社群媒體留言反駁，排除台灣只會造成反效果。

陳至潔指出，今年的南海對話台灣議題被提及數次，現場參與者不斷提出與台灣相關的問題，我國國名與國徽不斷出現在螢幕上，讓中國代表們感到不悅，先後發言要求大家不可討論台灣，「因為台灣是他們的一部分，純屬內政」；中國學者易吳霜甚至稱「台灣明年就要被統一了，所以不可再出現台灣二字」，並宣稱台灣沒有資格參加南海行為準則（COC）談判。

易吳霜會後在社群媒體LinkedIn發文坦承，當會議中提及台灣時，她曾說「台灣是中國內政」，她認為，將台灣與南海議題混在一起談，只會讓兩者都無法取得進展，兩者為不同的框架、動態，「一旦這些語句被說出口，就會掩蓋之後的一切」。

陳至潔接著至易吳霜的LinkedIn文章下留言，指出將台灣排除於南海議題的討論並不現實，台灣相關議題出現是相當自然的，排除台灣只會造成反效果，應將這種對話、多邊活動發展為以對話弭合分歧的平台，而非噤聲區域秩序中具正當性的利害關係人。

