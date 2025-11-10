獨家》台灣出席「南海對話」 中國抗議、揚言缺席抵制等動作不斷

第二屆「馬尼拉南海對話」上週落幕，與會的政治大學國關中心副主任陳至潔今受訪表示，由於中國施壓，主辦方直到最後一刻才將「台灣」（TAIWAN）列入參與者名單中。（圖擷取自陳至潔臉書）

第二屆「馬尼拉南海對話」（Manila Dialogue on the South China Sea）本月5日至7日在菲律賓馬尼拉舉辦，我國首度有學者代表獲邀參加。與會學者、政治大學國關中心副主任陳至潔今（10）日受訪表示，由於中國施壓，主辦方直到最後一刻才將「台灣」（TAIWAN）列入參與者名單中，在中方揚言缺席會議抵制的情況下，主辦方只好在中國講者上台的幾小時暫時從官網撤下台灣相關資訊，在中國講者下台後又恢復。

陳至潔指出，「馬尼拉南海對話」今年是第2年舉辦，我國去年沒有參加，在他們4月向主辦方表達參與意願後，一直不確定是否會被主辦方獲准參加；他也透露，在南海對話的報名過程中，中國駐菲律賓大使館就曾因為報名表單中有「台灣」選項而向主辦方抗議，並打電話關切是否會有台灣人出席該活動。

請繼續往下閱讀...

陳至潔表示，在5日出發時，他們的名字及「台灣」都未被放在南海對話的官網上，不確定是否真的能夠參與，以及用何種名義參與，直到開幕前最後一刻，南海對話官網才將台灣列為參與國，並列出台灣參與的學者資料。

陳至潔也於臉書說，拿到名牌與桌牌時，發現上面有寫出Taiwan，也完整呈現職銜中的「National」，他才鬆一口氣，他也感謝主辦方挺住壓力，給台灣與會者同等的待遇。

但後續在會議過程中，主辦方又一度在官網移除台灣相關的資訊，陳至潔受訪轉述，主辦單位透露，是因為有來自中國代表團的壓力，中方要求若台灣資訊不被拿下來，他們就會不上台、缺席抗議，因此主辦方在中方講者上台時，暫時移除台灣相關資訊，待中方講者結束演講後，又將台灣資訊放回官網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法