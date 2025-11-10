中國力阻多邊對話提「台灣」 學者：反讓南海對話變成台灣有事對話

政治大學國關中心副主任陳至潔透過臉書指出，去年首次舉辦南海對話時，沒有台灣學者參與，台灣議題也無人提出，今年則幾乎每一個場次，都有參與者不斷提出與台灣相關的問題。（圖擷取自陳至潔臉書）

第二屆「馬尼拉南海對話」（Manila Dialogue on the South China Sea）本月5日至7日在菲律賓馬尼拉舉辦。我國與會學者、政治大學國關中心副主任陳至潔指出，我國國名與國徽不斷出現在南海對話現場的螢幕上，導致中國代表接連發言要求大家不可討論台灣，但當中國人愈禁止，「大家反而就討論台灣得越熱烈，整一個南海對話變成台灣有事對話」。

陳至潔透過臉書指出，去年首次舉辦南海對話時，沒有台灣學者參與，台灣議題也無人提出，今年則完全不同，幾乎每一個場次，都有現場參與者不斷提出與台灣相關的問題，而多位講者在發言過程中也多次提到台灣或中華民國與南海的關聯。我國國名與國徽不斷出現在螢幕上，也讓中國代表們感到不悅，發言要求大家不可討論台灣。

今年南海對話 幾乎每場次都提及台灣

陳至潔今天受訪補充，南海對話顧名思義，主題圍繞南海議題，台灣在會議中被提出是因為台灣也是南海主權聲索國之一，大部分與會者提及台灣時，都聚焦台海有事與南海局勢的連動，以及東南亞國家或與印太局勢相關的國家該如何應對台海局勢。

陳至潔：中國愈禁止討論台灣 台灣被討論得更熱烈

陳至潔認為，中方在這次會議中態度還算溫和，因為南海對話不是中國的主場，其意見在對話中算是少數派；中方代表可能沒預料到會議中會有台灣人出現，且台灣話題會如此顯著，而沒有忍住，覺得必須對一直被提出的台灣話題有所回應，在南海對話中提出中國政府的官方論述，但這其實會起到很明顯的反效果。

陳至潔指出，當中國人愈禁止大家討論台灣，大家反而就討論台灣得越熱烈，整一個南海對話變成台灣有事對話。

最後，陳至潔也說，主辦南海對話的菲律賓，有許多值得我國效法之處，菲律賓在國際溝通上，往往不直接闡述自身利益，而擅長讓其他國家為菲律賓發言，相當高明，做得遠比台灣智庫、政府更加專業、有效，且菲律賓政府面對中國海警、海軍在南海的脅迫時，會全程透明錄影上網，是很有力的方式，能夠大幅提升菲律賓的形象與主權主張的說服力。

