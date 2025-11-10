傳AIT本週會面鄭麗文 民進黨團：關切能否履行國防預算達GDP5％

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者方賓照攝）

針對台灣國防預算，總統賴清德日前表示，以2030年達GDP5%為目標，而國民黨主席鄭麗文對此表示反對。對於傳出美國在台協會（AIT）本週將和鄭會談，以了解國民黨對於國防預算的態度和立場，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，AIT此行在於關切國民黨是否支持台灣應該在國防經費上，負擔起自己在民主同盟當中保衛自己的責任。

《上報》報導指出，自上月18日國民黨主席改選投票結束後，美、中等國便私下透過各種管道接觸或約見拜會鄭麗文，希望能確認國民黨未來的兩岸路線及國際政策，並建立有效的溝通管道，與「最大在野黨」保持良好關係。其中，AIT處長谷立言原定本月6日邀鄭當面會談，但鄭臨時有私事要務，因而將會面推遲至本週會面，屆時新上任的國際部主任董佳瑜也會陪同。

對此，鍾佳濱今於民進黨團輿情記者會上表示，美國作為民主同盟國非常重要的領導國，對於其他民主同盟國內的主要政黨，都會持續的進行溝通和了解，以便掌握各同盟國之間彼此的合作，這不只是針對國民黨，AIT在台官員過去也曾經常性地和國內主要政黨領導人進行會談。

鍾佳濱指出，這次AIT關注台灣未來的國防經費，閣揆已很清楚宣示，願意追隨美國總統川普所謂民主同盟應共同負擔自己的防衛責任，因此，我方也承諾會在2030年之前達到GDP 5%這樣的目標。

鍾佳濱說，在這樣的目標之下，國內各主要政黨是否能夠同樣履行，當然是美國所關切的；因此，鄭麗文可能也會在未來的會談當中，和美方就這一點表達，作為國會最大黨，國民黨是否支持台灣應該在國防經費上，負擔起自己在民主同盟當中保衛自己的責任。

