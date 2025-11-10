為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國揚言跨境抓捕沈伯洋 總統府回擊：保護國人嚴懲非法協助者

    2025/11/10 14:00 記者陳昀／台北報導
    總統府發言人郭雅慧表示，政府將確保每位公民的人身自由，並嚴懲任何協助非法行為的人。（記者陳昀翻攝）

    總統府發言人郭雅慧表示，政府將確保每位公民的人身自由，並嚴懲任何協助非法行為的人。（記者陳昀翻攝）

    中國官媒央視發布影片，宣稱可透過國際刑警組織對我國立委沈伯洋展開全球抓捕，更以「收手吧，否則下一個就是你」等語恐嚇台灣民眾。總統府發言人郭雅慧今痛批，這是典型的跨境鎮壓、粗暴行為，中國對台灣沒有任何管轄權，政府將確保每位公民的人身自由，並嚴懲任何協助非法行為的人。

    郭雅慧指出，中國宣稱要對沈伯洋展開「全球抓捕」，是非常典型的跨國鎮壓、很粗暴的行為，她再次強調，中國對台灣是沒有任何管轄權的，政府會確保每一位公民的人身自由，同時會關注、嚴懲任何協助非法行為的人，我們也跟國際友盟攜手合作，任何民主國家都不會接受這樣的打壓行為。

    此外，針對網路流傳台灣捐80億歐元換取蕭副總統到IPAC演講的謠言，郭雅慧重申，總統府已嚴正譴責謠言，並通知警政單位依法調查。這趟能成功有4個重要意義，首先是代表民主自由的台灣社會獲得國際認可，其次，現任的蕭副總統、蔡英文前總統、陳建仁前副總統接連訪問歐洲，顯示台歐關係正持續深化。

    郭雅慧接著說，第三，台灣不單是在全球供應鏈上面佔有一席之地，在安全防衛上也是民主友盟可信賴的夥伴；第四，最重要的是，台灣國民跟全球公民一樣，都有參與國際組織、國際活動的機會，並向國際發聲。她說，這是政府跨部會努力，即使面對的中國的打壓，我們一樣可以克服困難、展現韌性，自信地走向國際。

