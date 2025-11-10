鄭麗文悼共諜激怒自家人 他嗆：沒贏過選舉自以為下什麼大棋局

國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思包括前高階共諜吳石等人，引發爭議。（資料照）

國民黨主席鄭麗文出席統派團體舉辦的「白色恐怖受難者追思慰靈大會」（秋祭），追思「共諜密使」吳石引發爭議，也惹怒自家人，前立委陳學聖直言她不該出席；前立委蔡正元則砲轟她「孤芳自賞」，「自以為在下什麼大棋局」。

現任國民黨智庫召集人陳學聖近日接受媒體人黃暐瀚的節目專訪時表示，鄭麗文不該出席的理由很簡單，在活動現場名列「烈士」被追思的吳石，是「共諜密使一號」，是企圖消滅中華民國，打擊國軍的共諜，國民黨主席當然不該追思他。陳學聖強調，就算是配角，只要是共諜就不該追思，主席不該出席。

陳學聖還說，國民黨地方基層已陷入嚴重焦慮，高雄柯志恩已經被對手喊出：「支持柯志恩就是投給鄭麗文」的口號攻擊，如果情勢不變，國民黨2026選情堪慮。

前立委蔡正元今天（10日）則在臉書批評說，如果國民黨選將避之唯恐不及的議題，國民黨主席還要「孤芳自賞」，「自認為在走對的路線」，甚至「自以為在下什麼大棋局」，找一些「有的沒有的人」在國民黨內，搞什麼「建制派」「地方派」之類的鬥爭，而不了解前線上國民黨選將的問題，國民黨就很難贏得選舉。

他呼籲，國民黨主席如果沒有贏過什麼選舉，「最好聽聽國民黨選將們的意見」，而不是自以為是的創造兩岸和平的議題，讓國民黨選將們搖頭嘆息。

