蕭美琴外交創舉遭扯後腿 民進黨揭：鄭麗文拜共諜、國民黨拒IPAC

民進黨發言人韓瑩、吳崢今開記者會痛批，民進黨積極拚外交拓展國際空間，國民黨卻迎向中國、向國際釋放錯誤訊號。（記者羅沛德攝）

副總統蕭美琴親赴歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，締造我國外交新里程碑。然而，民進黨發言人韓瑩指出，在台灣積極拓展國際空間之際，卻面臨國內扯後腿，國民黨主席鄭麗文拜共諜向國際釋放錯誤訊號，國民黨也始終不願加入IPAC、選擇迎合中國；此外，中國揚言全球抓捕我國立委沈伯洋，對每個台灣人都有威嚇目的，呼籲立法院長韓國瑜出面譴責中國，捍衛台灣民主。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今召開「鄭麗文敵我不分，配合統戰共諜變烈士」記者會。韓瑩指出，「民進黨面向國際、國民黨迎向中國」，副總統蕭美琴與前總統蔡英文接連訪問歐洲積極向國際發聲，反觀鄭麗文卻參與祭拜共諜的活動，不僅「愧對中華民國」，更向國際傳遞錯誤訊號，凸顯台灣最大在野黨選擇「跟中國站在一起、被中國統戰」，對中華民國台灣是一大警訊。

韓瑩說，當中國在國際上積極打壓台灣、阻撓台灣發聲之際，蕭美琴能前往IPAC年會發表演說，需要多國共同努力。IPAC2024年才將台灣納為會員國，由民進黨立委范雲、民眾黨立委陳昭姿擔任共同主席，這是跨黨派合作的成果，國民黨卻始終不願加入，不願為中國打壓台灣發聲，而是「迎合中國，不願面對中國擴張的事實」。

韓瑩表示，民進黨努力拚外交，卻有很多人扯後腿，不只「法國BBC、80億歐元買演講」的抹黑假訊息流竄，甚至有學者批評蕭美琴「偷渡」，令人意外。台灣現任副元首在國外演講實屬不易，面對中國的積極打壓、挖台灣牆腳，若台灣學者跟進批評，不就等於認同中國？我國邦交國的減少，並非台灣做了什麼，而是中國不讓台灣發聲、不讓台灣擁有國際盟友，若在此刻批評台灣的外交努力，是對中華民國台灣非常不敬的行為。

韓瑩提到，近來中國擴張情勢非常嚴重，中共甚至點名要全球抓捕我國立委沈伯洋，這種「跨境鎮壓」、威權蠻橫的行徑喪心病狂，更對每個台灣人都有威嚇恐嚇的目的，呼籲身為台灣民主基金會董事長的立法院長韓國瑜，應該挺身而出譴責中國，立法院應該不分黨派支持、保護自己的立法委員，韓瑩也質問韓：「是否認同國民黨主席鄭麗文的親共行為？」

針對有學者批判綠營拿蕭美琴訪歐大肆宣傳，恐是我國對美管道「完全不通」，並提及中國可能就此事報復、奪走我邦交國，吳崢也反駁，蕭美琴踏入歐洲議會，為什麼會連結對美關係不佳？這在邏輯上有誤區，「難道我中午吃牛肉麵，代表滷肉飯一定沒開？」他說，中國從來不曾停止對台外交打壓、不曾停止法律戰和輿論戰，中國無時無刻步步進逼，如果台灣故步自封、保持沉默，只會正中中國下懷，他也再次肯定蕭美琴卓越的外交貢獻，強調「這樣正確的路線要繼續下去」。

