蕭美琴訪歐歸國輕鬆曬貓 Fluffy「霸佔行李箱」再度搶鏡萌翻網

蕭美琴2023年搭機返台時，直接在機場抱起愛貓「Fluffy」；昨日自歐洲返國後，她也曬出愛貓霸佔行李箱的逗趣畫面。（本報合成，資料照、擷取自蕭美琴Threads）

副總統蕭美琴日前出席在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會」，成為首位登上歐洲議會講台的台灣副總統，這場演說被視為我國外交上的重要突破。昨（9）日結束訪歐行程返台後，她在社群曬出自家2隻貓「佔領」行李箱的可愛畫面，引發網友熱烈討論。

蕭美琴昨晚在Threads貼出2隻貓咪「Fluffy」跟「阿花」窩進行李箱的照片，並幽默寫下「好啦，我知道！」貼文短短不到1天就吸引超過5.1萬人按讚、32萬次瀏覽，許多網友留言笑虧Fluffy「請問白色那坨是一隻嗎？ 」、「Fluffy也太大了吧！」、「看上面猜是24吋行李箱，看到下面又感覺是登機箱」、「一時間不知道是行李箱太小還是…」。也有人同樣貼出貓咪躺進行李箱的照片，笑說「行李箱真的會長貓」。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，有網友翻出2023年蕭美琴在機場抱著Fluffy「秀秀」的照片，直呼Fluffy「還是一樣撒嬌」。當時，蕭美琴帶著4隻貓咪從美國返台，一下飛機就奔向愛貓的外出籠查看狀況，確認貓咪們都平安無礙後，她便抱出10公斤重的Fluffy摟在懷裡安撫。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法