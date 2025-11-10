為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭美琴訪歐歸國輕鬆曬貓 Fluffy「霸佔行李箱」再度搶鏡萌翻網

    2025/11/10 14:23 即時新聞／綜合報導
    蕭美琴2023年搭機返台時，直接在機場抱起愛貓「Fluffy」；昨日自歐洲返國後，她也曬出愛貓霸佔行李箱的逗趣畫面。（本報合成，資料照、擷取自蕭美琴Threads）

    蕭美琴2023年搭機返台時，直接在機場抱起愛貓「Fluffy」；昨日自歐洲返國後，她也曬出愛貓霸佔行李箱的逗趣畫面。（本報合成，資料照、擷取自蕭美琴Threads）

    副總統蕭美琴日前出席在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會」，成為首位登上歐洲議會講台的台灣副總統，這場演說被視為我國外交上的重要突破。昨（9）日結束訪歐行程返台後，她在社群曬出自家2隻貓「佔領」行李箱的可愛畫面，引發網友熱烈討論。

    蕭美琴昨晚在Threads貼出2隻貓咪「Fluffy」跟「阿花」窩進行李箱的照片，並幽默寫下「好啦，我知道！」貼文短短不到1天就吸引超過5.1萬人按讚、32萬次瀏覽，許多網友留言笑虧Fluffy「請問白色那坨是一隻嗎？ 」、「Fluffy也太大了吧！」、「看上面猜是24吋行李箱，看到下面又感覺是登機箱」、「一時間不知道是行李箱太小還是…」。也有人同樣貼出貓咪躺進行李箱的照片，笑說「行李箱真的會長貓」。

    有趣的是，有網友翻出2023年蕭美琴在機場抱著Fluffy「秀秀」的照片，直呼Fluffy「還是一樣撒嬌」。當時，蕭美琴帶著4隻貓咪從美國返台，一下飛機就奔向愛貓的外出籠查看狀況，確認貓咪們都平安無礙後，她便抱出10公斤重的Fluffy摟在懷裡安撫。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播