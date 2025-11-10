綠轟鄭麗文追思共諜 國民黨回擊：現在的共諜問題更值得關注

國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思包括前高階共諜吳石等人，引發爭議。（資料照）

國民黨主席鄭麗文8日出席50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，紀念對象包括共諜將官吳石，輿論譁然。民進黨發言人吳崢、韓瑩今質疑是投降、配合統戰、向中國輸誠嗎？吳崢更怒斥，「國民黨的人是死光了嗎？」對此，國民黨回應，民進黨大吃「轉型正義」自助餐，現在的共諜問題，比起七十多年前的歷史，更值得關注。

國民黨表示，鄭麗文主席明確提及吳石並非政治犯，要紀念的政治受難者是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲的人。硬是拿過往傷痛來政治操作，對於國家與遺族來說，都是再一次的打擊。

國民黨指出，民進黨假轉型正義之名，長年來追思過不少共產黨員。事實上，最早開始紀念共產黨「烈士」的，就是民進黨，綠營政要，包括陳水扁前總統以市長身分、范雲委員等，出席馬場町紀念活動，不知凡幾，從謝雪紅到黃溫恭，哪個不是以「民主」大旗紀念，然後順便拿來攻擊國民黨？

國民黨表示，如今，鄭主席願意回歸「思想不應被打壓」的立場面對歷史，但也敘明了情報工作者與政治受難者的界線，民進黨人卻拿來大作文章，這無疑是大吃「轉型正義」自助餐，從頭到尾，心中沒有民主自由的價值，只把這些題目拿來當成政治攻擊的工具。真正的政治受難者看著歷史不被還原、不被敬重，而是被消費，不知作何感想？

國民黨強調，歷史經驗不能遺忘，但現今的問題更值得追蹤，當共諜出現在民進黨執政的府院黨當中，外交部、總統府更淪為共諜巢穴，請問最大嫌疑人的吳釗燮為何還能擔任國安會秘書長，負責全國安全及情報？現在的共諜問題，比起七十多年前的歷史，更值得關注。

