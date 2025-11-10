邱議瑩批「支持柯志恩就是支持鄭麗文」 柯：被蹭聲量已習以為常

國民黨立委柯志恩回應邱議瑩說支持她就是支持鄭麗文一事，指被蹭聲量已習以為常。（記者許麗娟攝）

民進黨2026年高雄市長初選今（10）日至14日開放領表登記，立委邱議瑩一早搶頭香登記，除了講自己準備好了，也喊話代表國民黨參選高雄市長的柯志恩是否支持鄭麗文路線，否則「投給柯志恩就是支持鄭麗文」；柯志恩今早在高雄受訪表示，被拿來蹭聲量已習以為常。

柯志恩被問到，國民黨主席鄭麗文「親共」的問題，是否會成為自己的負面評價？柯志恩表示，還好啦！民進黨初選，動不動就會拿柯志恩3個字來蹭聲量已習以為常，但若依邱議瑩所言，支持柯志恩就是支持鄭麗文，那她也可以說支持邱議瑩就是支持總統府養共諜或支持國安局養共諜？

柯志恩說，鄭麗文主席講得非常清楚，當初就只是為了紀念228的政治受難者，認為是主辦單位應該要說清楚。她說，吳石百分之百顛覆中華民國政權的共諜，背叛與忠誠之間要分得非常清楚，但她認為民進黨沒有臉來說鄭麗文追思共諜，民進黨以轉型正義之名，也追思了不少共產黨員，認為民進黨是雙標，過去的事情要過去，但史實會說話，不要因為政治的操作，忽略到未來史實的問題。

