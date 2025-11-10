民進黨宜縣黨部提名黃適超、吳文進 參選羅東鎮長、壯圍鄉長

黃適超。（宜蘭縣黨部提供）

民進黨宜蘭縣黨部今天宣布羅東鎮長及壯圍鄉長提名，分別由前副縣長黃適超、吳文進代表民進黨參選。另，宣布徵召任期屆滿即將卸任的冬山鄉長林峻輔參選冬山鄉縣議員。黨部表示，各鄉鎮市長、縣議員陸續佈局，迎戰2026展現世代傳承與地方革新的決心。

縣黨部指出，黃適超長期以來投入公共事務，歷練完整，深受地方肯定，是基層極力推舉的鎮長候選人，羅東是宜蘭縣商業匯聚重鎮，人口結構多元，匯集眾多在地創業與打拚的鄉親，面對近年羅東發展的停滯，未來的新羅東需要一位兼具創新思維與整合能力的領導者。黃適超4年前曾以些微之差惜敗於現任鎮長吳秋齡，這次捲土重來，獲得地方鄉親高度期盼，盼能以從政經驗與新世代視野再造羅東光景。

黨部表示，壯圍鄉徵召在地吳文進參選，吳早年服務於金融保險業，後投身政治幕僚工作，擔任立委服務處主任期間，勤走基層、積極服務，深受地方鄉親信賴與愛戴，經過村長、代表等地方人士力薦，縣黨部徵召他投入鄉長選舉，盼他能以專業背景與在地情懷，為壯圍鄉注入新的希望與能量。

至於林峻輔，縣黨部感謝他擔任兩任鄉長在冬山鄉卓越表現與貢獻，政績亮眼，屆滿後即將轉換跑道參選縣議員，期盼他持續在新的崗位發揮所長。縣黨部表示，3位參選人皆在基層皆深耕多年，具備豐富的行政與民意經驗，黨部全力支持他們投入選戰，攜手推動宜蘭各鄉鎮的均衡發展，讓宜蘭的建設與進步持續向前。

吳文進。（宜蘭縣黨部提供）

林峻輔。（宜蘭縣黨部提供）

