為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    獨家》其他中配看不下去！爆量檢舉錢麗煽動武統 居留權恐取消

    2025/11/10 12:59 記者陳鈺馥／台北報導
    中配錢麗被廢除台灣戶籍後，日前曾開直播喊「反台獨不等於挺武統」。（資料照，圖擷自臉書直播）

    中配錢麗被廢除台灣戶籍後，日前曾開直播喊「反台獨不等於挺武統」。（資料照，圖擷自臉書直播）

    中國籍配偶錢麗經營中國解放軍臉書粉專「宣揚武統」，已被註銷台灣身分與戶籍。知情官員今（10）日透露，錢麗被除籍後，目前退回「依親居留」狀態，但是有很多中配看不慣她的極端言行，政府收到不少檢舉信，多數檢舉人都是中配，都希望台灣政府取消錢麗的居留權。

    對於錢麗在網路上煽動武統，民團日前呼籲政府應進一步註銷居留權，將其驅逐出境。官員表示，錢麗的案件尚須時間處理，還在進行程序中。

    官員說明，主管機關已取消錢麗的台灣身分，她目前仍有居留權，但最近又講了很多不適當的話，政府有收到非常多的檢舉案，已經在評估是否要把居留身分取消。

    「錢麗現在是『依親居留』，非長期居留！」官員說，錢麗雖被除籍，有居留權仍享有健保資格。不過，只要依親居留的資格被取消，就無法享有健保，也無法在台灣工作，等於喪失工作權。

    官員透露，大多數中配朋友都是安居樂業，熱愛台灣這塊土地，錢麗卻一直在製造台灣社會對立。近期有非常多的民眾花時間寫檢舉信給主管機關，裡面很大一部分是中配來檢舉的。

    官員指出，這些中配普遍認為錢麗繼續留在台灣，已經影響到她們的生活，甚至嚴重傷害到中配名譽，只會讓台灣民眾對中配徒增反感。

    他強調，那些刻意煽動武統、喜歡統一的中配，就麻煩回去中國大陸，不要留在台灣把其他的中配拖下水！大部分的中配來台都是安居樂業，想要在台灣落地生根，像錢麗、亞亞這種言行非常極端的是極少數，台灣是法治社會，如果逾越相關規範，政府都會依法處理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播