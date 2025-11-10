獨家》其他中配看不下去！爆量檢舉錢麗煽動武統 居留權恐取消

中配錢麗被廢除台灣戶籍後，日前曾開直播喊「反台獨不等於挺武統」。（資料照，圖擷自臉書直播）

中國籍配偶錢麗經營中國解放軍臉書粉專「宣揚武統」，已被註銷台灣身分與戶籍。知情官員今（10）日透露，錢麗被除籍後，目前退回「依親居留」狀態，但是有很多中配看不慣她的極端言行，政府收到不少檢舉信，多數檢舉人都是中配，都希望台灣政府取消錢麗的居留權。

對於錢麗在網路上煽動武統，民團日前呼籲政府應進一步註銷居留權，將其驅逐出境。官員表示，錢麗的案件尚須時間處理，還在進行程序中。

請繼續往下閱讀...

官員說明，主管機關已取消錢麗的台灣身分，她目前仍有居留權，但最近又講了很多不適當的話，政府有收到非常多的檢舉案，已經在評估是否要把居留身分取消。

「錢麗現在是『依親居留』，非長期居留！」官員說，錢麗雖被除籍，有居留權仍享有健保資格。不過，只要依親居留的資格被取消，就無法享有健保，也無法在台灣工作，等於喪失工作權。

官員透露，大多數中配朋友都是安居樂業，熱愛台灣這塊土地，錢麗卻一直在製造台灣社會對立。近期有非常多的民眾花時間寫檢舉信給主管機關，裡面很大一部分是中配來檢舉的。

官員指出，這些中配普遍認為錢麗繼續留在台灣，已經影響到她們的生活，甚至嚴重傷害到中配名譽，只會讓台灣民眾對中配徒增反感。

他強調，那些刻意煽動武統、喜歡統一的中配，就麻煩回去中國大陸，不要留在台灣把其他的中配拖下水！大部分的中配來台都是安居樂業，想要在台灣落地生根，像錢麗、亞亞這種言行非常極端的是極少數，台灣是法治社會，如果逾越相關規範，政府都會依法處理。

