COP30登場5友邦為我國發聲 籲將台灣納入氣候變化綱要公約

「聯合國氣候變化綱要公約第30屆締約方大會」（UNFCCC COP30）本月10日至21日在巴西貝倫舉行，並於6日及8日舉行元首峰會。（路透資料照）

「聯合國氣候變化綱要公約第30屆締約方大會」（UNFCCC COP30）本月10日至21日在巴西貝倫舉行，並於6日及8日舉行元首峰會。外交部今（10）日指出，共有5個我國友邦先後在元首峰會與7日舉辦的「主題會議」中為我執言，呼籲國際社會接納台灣成為聯合國氣候變化綱要公約之一員。

外交部指出，史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）、帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、馬紹爾群島外長康仁德（Kalani Kaneko）、聖克里斯多福及尼維斯聯邦環境部長柯拉克（Joyelle Clarke）及吐瓦魯國內政、氣候變遷暨環境部長塔利亞（Maina Vakafua Talia）分別在6日及7日的「元首峰會」（Leaders Summit）及「主題會議」（Thematic Session）中為我國執言，我國對於5個友邦以具體行動支持台灣參與國際氣候治理機制表達誠摯謝意。

史瓦帝尼總理戴羅素指出，「不遺漏任何人」的原則不僅是口號，而是應身體力行的承諾，須團結一致，以因應人類史上最艱鉅的挑戰之一，並接納國際社會全體成員，尤其是中華民國（台灣）等仍被排除在參與程序之外。

帛琉總統惠恕仁重申，「不遺漏任何人」為根本原則，強調在氣候議題上包括台灣在內的所有夥伴均須擁有一席之地，台灣可透過以科學為基礎的行動協助振興全球轉型。

馬紹爾群島外長康仁德表示，馬紹爾群島長期以來呼籲國際社會接納台灣成為聯合國氣候變化綱要公約之一員，所有國家均須參與解決方案，並有權在締約方大會中發聲。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦環境部長柯拉克聲明，氣候行動不應有排他性，「小島嶼發展中國家」（SIDS）需要發展夥伴，在中華民國（台灣）的科技支持下，聖國得以將電網現代化並升級傳輸系統；吐瓦魯環境部長塔利亞則表示，須將「合作因應氣候變遷」列為首要任務，這也是應該接納台灣的原因。

對於各國友人聲援台灣參與全球環保治理機制，外交部今日表達由衷謝意，並指出，台灣願善盡國際社會成員的責任，續與友邦及理念相近夥伴密切合作，共同為因應氣候變遷做出貢獻。

