    政治

    黃國昌對鄭麗文追思共諜「好溫柔」 她酸：黃正努力成為藍營吉祥物

    2025/11/10 12:56
    今面對媒體提問關於國民黨主席鄭麗文追思共諜吳石一事，黃國昌僅表示，「相信這些聲音，鄭主席應該都聽到了」。詹凌瑀發文提到，現在與其說藍白合，不如說黃國昌正努力成為藍營的吉祥物。（記者塗建榮攝）

    2026新北市長選舉逐步接近，有媒體發起網路投票，民眾黨主席黃國昌只獲得10%支持度。今日（10日）面對媒體提問關於國民黨主席鄭麗文追思共諜吳石一事，黃國昌僅表示，「相信這些聲音，鄭主席應該都聽到了」。媒體人詹凌瑀發文提到，現在與其說藍白合，不如說黃國昌正努力成為藍營的吉祥物。

    詹凌瑀指出，黃國昌面對鄭麗文跑去追思共諜吳石，竟然語氣輕得像是怕吵醒誰一樣，只說「我相信這些聲音她都聽到了」。詹諷刺，這位罵民進黨、罵媒體、罵記者都不留情的狠角色，突然變得客氣，黃國昌的戰鬥力只對綠營跟媒體開放，遇到藍的就自動消音。

    詹凌瑀推估，黃國昌民調僅10％，看起來黃國昌比誰都急著想當「藍營的朋友」，不僅共諜不能罵、豬瘟不能提，國民黨怎麼做都是「理解、尊重、相信她聽到了」，以前動不動就要捍衛台灣價值，現在只剩一句「善意」在嘴邊。

    詹凌瑀直言：「與其說藍白合，不如說黃國昌正努力成為藍營的吉祥物。反正他為了當民眾黨的不分區立委，都可以扛著柯P氣球忍受跨下之辱了，為了求官位，他還怕再蹭幾下藍營的腿嗎？」

