台灣捐款換蕭美琴歐洲演說？ 鍾佳濱：造謠者要面對法律責任

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025高峰會7日晚間在比利時布魯塞爾的歐洲議會展開，副總統蕭美琴首度踏入外國議會演說。近日網路卻有不實訊息指「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」一事。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今表示，這種不具常識的謠言，不需要太認真面對，造謠者要面對法律責任。

針對捐款換演講一事，鍾佳濱於民進黨團輿情記者會上表示，從這則謠言的內容，提到法國居然有BBC，也提到80億歐元高達新台幣大概2800億元的誇張金額，像這樣不具常識的謠言內容，不需要太認真面對，但是造謠者可能要認真面對自己的法律責任，常說「造謠一張嘴」，看來這位未來法院會跑斷腿。

「見不得台灣好的造謠仔就該法辦！」民進黨立委林楚茵指出，法國根本沒有「BBC」，這3個英文字母是什麼縮寫，造謠仔都不知道吧？「British Broadcasting Corporation」（英國廣播公司）怎麼會是法國的！造謠仔連基本常識都沒有，憑什麼評論外交政策？

林楚茵再指，普發現金1人1萬元都得編特別預算，而外交部114年預算在不刪不砍的情況下才319億元，甚至今年媒宣費、業務費、國際交流費還被藍白立委刪光。「哪個部會有這筆錢？造謠仔睜眼瞎說貶抑台灣，是誰的指令？是中共要你效法『吳石精神』顛覆台灣嗎？」

林楚茵批評，中國處處打壓台灣國際空間，更企圖長臂鎮壓台灣政治人物。她訪問法國時也遭中國跟監；而蕭美琴已是中華民國副總統，出國行程低調、保密，不就是為了避免2024年赴捷克卻遭中國跟監的車禍重演嗎？

林楚茵表示，在野黨說「偷渡」、「見不得光」，根本不懂裝懂，還是在野黨也和氣噗噗的中共一樣，見不得台灣好？

