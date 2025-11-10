蕭美琴歐洲議會演說遭抹黑 林楚茵：見不得台灣好的造謠仔就該法辦

副總統蕭美琴7日於歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會」發表演說，被視為外交重要突破，不過網路上卻出現謠言，對此總統府已報警。林楚茵也發文強調：「見不得台灣好的造謠仔就該法辦！」（資料照）

副總統蕭美琴7日於歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會」發表演說，成為首位踏上歐洲議會講台的台灣副總統，被視為外交上的重要突破，不過網路上卻出現謠言，對此總統府已報警。立委林楚茵也發文強調：「見不得台灣好的造謠仔就該法辦！」

針對Threads帳號「caffrey802」日前發文聲稱「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水」一事，林楚茵強調，BBC的縮寫是「British Broadcasting Corporation」，「造謠仔連基本常識都沒有，憑什麼評論外交政策」？

至於「80億歐元」約等於台幣3000億，林楚茵指出，普發現金一人一萬都得編特別預算，而外交部114年在不刪不砍的情況下預算才319億，甚至今年媒宣費、業務費、國際交流費還被藍白刪光。林質疑：「哪個部會有這筆錢？造謠仔睜眼瞎說貶抑台灣，是誰的指令？」

林楚茵強調，中國處處打壓台灣國際空間，更企圖長臂鎮壓台灣政治人物，過去她訪問法國時也遭到中國跟監，而蕭美琴已是中華民國副總統，出國行程低調、保密，就是為了避免2024年捷克遭中國跟監的車禍重演。

林楚茵直言：「在野黨說『偷渡』、『見不得光』，根本不懂裝懂，還是在野黨也跟氣噗噗的中共一樣，看不得台灣好！」

