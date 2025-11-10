為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭美琴歐洲議會演說遭抹黑 林楚茵：見不得台灣好的造謠仔就該法辦

    2025/11/10 11:49 即時新聞／綜合報導
    副總統蕭美琴7日於歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會」發表演說，被視為外交重要突破，不過網路上卻出現謠言，對此總統府已報警。林楚茵也發文強調：「見不得台灣好的造謠仔就該法辦！」（資料照）

    副總統蕭美琴7日於歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會」發表演說，被視為外交重要突破，不過網路上卻出現謠言，對此總統府已報警。林楚茵也發文強調：「見不得台灣好的造謠仔就該法辦！」（資料照）

    副總統蕭美琴7日於歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會」發表演說，成為首位踏上歐洲議會講台的台灣副總統，被視為外交上的重要突破，不過網路上卻出現謠言，對此總統府已報警。立委林楚茵也發文強調：「見不得台灣好的造謠仔就該法辦！」

    針對Threads帳號「caffrey802」日前發文聲稱「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水」一事，林楚茵強調，BBC的縮寫是「British Broadcasting Corporation」，「造謠仔連基本常識都沒有，憑什麼評論外交政策」？

    至於「80億歐元」約等於台幣3000億，林楚茵指出，普發現金一人一萬都得編特別預算，而外交部114年在不刪不砍的情況下預算才319億，甚至今年媒宣費、業務費、國際交流費還被藍白刪光。林質疑：「哪個部會有這筆錢？造謠仔睜眼瞎說貶抑台灣，是誰的指令？」

    林楚茵強調，中國處處打壓台灣國際空間，更企圖長臂鎮壓台灣政治人物，過去她訪問法國時也遭到中國跟監，而蕭美琴已是中華民國副總統，出國行程低調、保密，就是為了避免2024年捷克遭中國跟監的車禍重演。

    林楚茵直言：「在野黨說『偷渡』、『見不得光』，根本不懂裝懂，還是在野黨也跟氣噗噗的中共一樣，看不得台灣好！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播