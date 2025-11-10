為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯志恩支持鄭麗文紅統路線？ 賴瑞隆：要獲得民心非常困難

    2025/11/10 11:44 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委賴瑞隆今呼籲國民黨主席鄭麗文，應該要回到中華民國台灣這條路線。（資料照）

    民進黨立委賴瑞隆今呼籲國民黨主席鄭麗文，應該要回到中華民國台灣這條路線。（資料照）

    民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委邱議瑩今赴中央黨部「搶頭香」，正式登記參加初選。而對於邱議瑩喊出「支持（國民黨立委）柯志恩就是支持（國民黨主席）鄭麗文路線！」同樣有意角逐高雄市長的立委賴瑞隆表示，這不只是柯志恩面臨的問題，國民黨其他候選人也都會遇到這樣的問題，若站在專制中共那邊、背離台灣，「那你們要拿得民心，我想是非常困難。」

    鄭麗文上任國民黨主席後，紅統爭議不斷。對於邱議瑩鎖定藍營被點名擬出戰高雄市長的柯志恩，直指「支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線！」賴瑞隆也向柯志恩提問：

    「我是中國人的路線，柯志恩你接受嗎？」

    賴問柯志恩 是否接受「我是中國人」的路線

    賴瑞隆表示，這段時間鄭麗文的表現確實讓大家非常擔憂，因為她過度親中、親共，當然柯志恩也必須要表達她的態度，「若妳是遵照鄭麗文的路線，妳未來是由鄭麗文提名的候選人，妳會照她的路線走嗎？包括她的親中、親共，甚至急統路線，喊出「我是中國人」的路線，柯志恩你接受嗎？」

    賴瑞隆說，如果柯志恩接受的話，當然會面臨這樣的問題，「投給柯志恩，就是支持鄭麗文！」這也不只是柯志恩所面臨的問題，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，甚至於國民黨其他候選人都會遇到這樣的問題，呼籲所有國民黨人選及鄭麗文，應該要回到中華民國台灣這條路線。

    賴瑞隆強調，站在台灣這一邊，而非站在中共那一邊；站在台灣人民、自由民主這一邊，而非站在專制極權中共那一邊，相信這是台灣人民基本要求。任何人都會被台灣人民高度檢視，包括鄭麗文、柯志恩及所有國民黨候選人。「如果你們是站在共產黨、專制中共那邊、背離台灣，那你們要拿得民心，我想是非常困難。」

