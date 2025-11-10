綠營誰戰桃園市長？王義川認「先市政後人選」 張善政：這是很好的出發點

桃園市長張善政10日赴議會市政總質詢，議員黃瓊慧質詢時，針對不分區立委王義川提出「先市政後人選」的想法，詢問張善政的意見。（記者鄭淑婷攝）

民進黨誰要挑戰2026年桃園市長，不分區立委王義川昨（9）日表示，從市政的討論才是最根本，人選則是最後底定，桃園人還是要先討論桃園施政，才是走正確的路；對此，市長張善政今表示，這是很好的出發點，也強調自己上任3年多，桃園市不管是軟硬體建設，絕對會比過去進步。

張善政今赴議會市政總質詢，議員黃瓊慧質詢時，詢問張善政對於王義川提出「先市政後人選」的想法，張善政表示，這是很好的出發點，希望想競選桃園市長的民進黨朋友，對市政都有一定的了解，所以優先討論市政本來就是良性競選該有的。

張善政接著強調自己上任3年的施政，他說，剛上任時當然會先看硬體建設，設法把過去的問題改善而非究責，讓同仁能夠恢復信心，在建設上能夠勇敢往前走，桃園捷運進度有點延誤就趕緊趕上，接著則是軟體建設，比較有溫度面的，包括成立婦幼局、醫療相關措施等都努力加強，希望硬體、軟體兩面並進，在民眾的生活素質上，不管是環境、生活照顧等，絕對會比過去進步。

