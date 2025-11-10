搶頭香！邱議瑩登記高市長初選 嗆「投給柯志恩就是支持鄭麗文」

民進黨高雄市長初選前競爭激烈，立委邱議瑩10日上午赴中央黨部搶頭香登記參加高雄市長初選。（記者羅沛德攝）

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，今起至週五開放領表登記，預計明年1月12日至17日進行初選民調。爭取高雄市長提名的立委邱議瑩今早搶頭香到中央黨部領表登記，他說，這也是告訴所有高雄市民「我準備好了，要一起努力讓高雄贏」；他也要求國民黨高雄市長參選人柯志恩回應是否支持「鄭麗文路線」，否則「投給柯志恩就是支持鄭麗文」。

被問及搶頭香登記初選的期許，邱議瑩受訪表示，一方面覺得今天日子還不錯，也怕明後天颱風來選區有災情，因此趕在今天登記，也是告訴所有高雄市民朋友：「我已經準備好了，未來希望能跟高雄一起進步、努力，讓高雄贏」，希望未來跟著其邁市長、前輩的腳步，延續高雄的榮光。

請繼續往下閱讀...

對於黨內對手許智傑自詡高雄最大公約數，邱議瑩說，誰才能真正整合地方、各派系，整合所有支持力量，交給市民來做決定，兄弟登山，大家一起努力。針對另一名競逐的立委賴瑞隆拋救傳產政見，邱議瑩說，應該要救的是全高雄產業，高科技業正夯，但中小企業、傳統產業甚至觀光、旅宿等，應該平均發展，後續將透過政策發表會向市民說明政策擘劃。

至於國民黨主席鄭麗文的爭議言行可能衝擊2026縣市長選情，邱議瑩說，這也是國民黨必須面對的，當台灣往國際、民主社會靠攏，國民黨卻向威權致敬、祭拜共諜，鄭麗文應該說明清楚，這是國民黨未來發展路線嗎？如果是，國民黨高雄市長參選人暨高雄市黨部主委柯志恩怎麼看？「你也要延續這個路線嗎？如果是，那投給柯志恩就是支持鄭麗文，支持鄭麗文就是支持中國人的路線，市民應該不能接受。」

爭取高雄市長提名的立委邱議瑩今早搶頭香到民進黨中央黨部領表登記。（記者羅沛德攝）

爭取高雄市長提名的立委邱議瑩今早搶頭香到民進黨中央黨部領表登記。（記者羅沛德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法