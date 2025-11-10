為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃暐瀚揭露王世堅內心世界 他喊「不想輸給蔣家後代」

    2025/11/10 11:25 即時新聞／綜合報導
    黃暐瀚昨日發文指出，王世堅7日上他節目時坦言，蔣萬安95%會連任，但身為二二八受難家屬，有個私人情感的因素過不去，「我不想輸給蔣家後代」。（資料照）

    各政黨對於2026地方選舉已展開提前部署，對於台北市長選戰，民進黨目前只有吳怡農領表參選，外界頗為關注的立委王世堅則沒有太多動作。資深媒體人黃暐瀚昨（9）日發文指出，王世堅7日上他節目時坦言，蔣萬安95%會連任，但身為二二八受難家屬，有個私人情感的因素過不去，「我不想輸給蔣家後代」。

    黃暐瀚認為，王世堅身為「現象級」的政治人物，若參選台北市長，先不論勝敗，就「選舉精彩度」而言肯定精彩破表，由於王世堅擁有「跨年齡、跨地域、跨性別、跨黨派」的喜好度，明年藍營勢必得將重兵拉回北市，無法全力進攻南高。

    黃暐瀚也提到，王世堅這段時間以來，面對參選一直興趣缺缺，既未提交「意願書」，面對媒體也一再強調「沒有想過選市長」，但王世堅在黃的節目中透露自身內心世界。

    黃暐瀚轉述王所言：「蔣萬安95%會連任。身為二二八受難家屬，我有一個私人情感的因素過不去，我不想輸給蔣家後代，這樣對我的外公還有爸爸，沒辦法交代。」黃暐瀚坦言：「聽完這句，我也沒什麼好繼續問下去了。」

    黃暐瀚表示，王世堅有他的私人考量，也清楚認知蔣萬安勝選機率極高，明年台北市長民進黨要怎麼派，就交給選對會來處理。

