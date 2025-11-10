為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國不滿高市早苗言論嗆斬首 鍾佳濱：看來北京要去東京交代一下

    2025/11/10 10:10 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者謝君臨翻攝）

    日本首相高市早苗自上任後，重申「台灣有事就是日本有事」，並直言台灣若遭侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權。對此，中國駐大阪總領事薛劍開嗆，若日本敢插手台海的事，中方將毫不猶豫「斬斷你們骯髒的脖子」，引發日網輿論撻伐！對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，這不合外交及法律行為，中國外交官應如何處置，「看來北京要去東京交代一下」。

    高市早苗本月7日在日本眾院預算委員會上，被問到「台灣有事」是否屬於可行使集體自衛權的「存亡危機事態」時，直言若有戰艦封鎖台灣海峽並伴隨武力攻擊的情形，她認為就可能構成日本的存亡危機事態，台灣有事代表已進入極為嚴峻的局面，必須假設最壞情況進行應對。

    對於高市早苗發言引起中方不滿，鍾佳濱今於民進黨團輿情回應記者會上表示，感謝高市首相延續安倍前首相「台灣有事，就是日本有事」的意志，展現出民主同盟共同防禦的決心。

    鍾佳濱說，對於民主同盟共同防禦的概念，居然有中國派駐日本的外交官以罕見的情緒性、誇張言論，像「斬首」等，這在一般國際外交場上是非常罕見的，不禁讓人疑惑，「是否中國已經將日本視為交戰國？」

    鍾佳濱強調，中方這樣不合外交的行為，也不符合（日本）國內的法律行為，中國外交官應該如何處置，「看來北京要去東京交代一下。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播