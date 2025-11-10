國民黨台南市長初選 陳以信提青年留學獎學金1人100萬

爭取國民黨提名角逐台南市長的前立委陳以信，10日提出設置青年留學獎學金政見，計劃每年補助100位台南青年出國留學，1人各100萬元。（陳以信服務處提供）

爭取國民黨提名台南市長候選人的前立委陳以信，今（10）日公布第11項政見，他主張設置「台南青年留學獎學金」，每年提供100位台南青年、每人100萬元的首度留學補助，鼓勵台南青年勇敢走向世界，並把世界的視野帶回台南。

陳以信表示，他曾留學英國並在美國發展，深刻體會出國留學是許多青年心中最大的夢想，也明白留學經驗常能改變一個人的人生方向與思維格局。然而，留學費用高昂，許多有潛力、有夢想的青年因為經濟壓力被迫放棄留學機會，實在可惜。

為協助青年追尋夢想、提升國際競爭力，陳以信指出，若他當選台南市長、將成立「青年局」，並在青年局業務下推動「台南青年留學獎學金」制度，具體作法如下：1.每年補助100位台南出生設籍的學子；2.每人補助100萬元整；3.限定大學畢業後首度出國攻讀研究所者；4.受獎學子學成後須返回台南服務一定年限；5.前期每年編列預算1億元，由青年局年度預算支應；6.後期設立20億元「台南青年留學基金」，由市府攜手企業共同募集。

陳以信指出，這不僅是1項獎學金，更是1個青年實現夢想的起點，他強調：「如果我有機會擔任台南市長，我要全力栽培台南的青年人才，讓他們飛向世界、打開眼界、厚植實力，學成後再帶著國際經驗與專業知識回到家鄉，與我們一起改變台南的未來」。

