    首頁 > 政治

    高市參加全球智慧城市展 分享智慧交通

    2025/11/10 09:02 記者王榮祥／高雄報導
    歐盟IURC第1屆全球主題交流活動於西班牙巴塞隆納盛大舉行，高雄獲多座歐洲城市主動洽約交流對談，向世界分享高雄發展智慧交通的城市經驗。（圖由行國處提供）

    高市交通局長張淑娟領軍，遠赴西班牙巴塞隆納參加全球智慧城市展與IURC首屆全球主題交流活動，與全球130多個城市及地區，分享高雄智慧交通經驗。

    市府說明，首屆IURC全球主題交流活動結合全球最具規模與影響力的全球智慧城市展，市府則聚焦智慧交通主題與國際城市交流，並提前在10月間就陸續與西班牙巴塞隆納大都會區、法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區等城市進行前期線上會議。

    此行在巴塞隆納參與實體交流，由交通局長張淑娟代表市府，與西班牙巴塞隆納大都會區歐洲專案辦公室處長艾蓮娜・阿格利奇（Elena Argelich）及德國漢堡參議院辦公廳代表，進行城市雙邊會談。

    市府表示，高雄分享推動智慧城市治理及智慧運輸系統發展現況，與歐洲城市交換經驗，包括推動低碳交通區規畫、共享運具、AI運用等面向；各城市對高雄智慧城市發展成果印象深刻，並規劃透過工作坊等形式，深入發展進一步合作交流計畫。

    張淑娟指出，以智慧科技、生成式AI輔助城市治理是世界趨勢，這次參與IURC會議是一個持續性的國際交流計畫，高雄透過歐盟IURC計畫拓展國際交流進行城市外交，將台灣的城市治理解決方案推展至國際。

    訪團也把握機會，參訪SCEWC各個國家館及城市館，瞭解先進智慧解決方案趨勢，並與國際參展企業交換意見，觀摩全球數位治理發展及最新應用技術。

    高市行國處長張硯卿表示，高雄官方代表團這回出訪別具意義，因IURC實體交流活動，開啟更多合作契機，要特別感謝歐洲經貿辦事處及IURC主辦單位協助與支持。

    歐盟IURC第1屆全球主題交流活動於西班牙巴塞隆納盛大舉行，高雄獲多座歐洲城市主動洽約交流對談，向世界分享高雄發展智慧交通的城市經驗。（圖由行國處提供）

    高雄市政府分享智慧交通發展現況，與西班牙巴塞隆納大都會區歐洲專案辦公室處長艾蓮娜・阿格利奇（Elena Argelich）深入交流。（圖由行國處提供）

