下屆高市議員選舉新人「有型」 這幾位被點過名

下屆高市議員選舉二選區新人張騏晟。（翻攝臉書）

有意投入下屆高市議員選戰的新人陸續浮現，多位參選者被讚夠帥、有型、好陽光，有選民觀察到下屆選戰表態的新人當中、型男比美女多。

高市議員有11個一般選區、4個原住民選區，目前除第一（旗山等9區）選區與3個山地原住民選區，其他選區都有新人表態。

絕大多數新人參選者都會經營粉專，在網路上PO出各種照片，有些圖片常引發討論，被讚夠帥、有型、男人味、好陽光。

包括二選區張騏晟、四選區張以理、七選區莊為傑、八選區黃裕庭、十選區林浤澤與吳昱鋒、十一選區張耀中，都被點過名。

地方人士認為，參選者給選民第一印象很重要，尤其網路時代、很多忙碌的選民最後可能憑藉既有觀感，成為蓋章參考，所以臉書經營須慎重，一張帥照有時比在街頭揮手還有效。

下屆高市議員選舉七選區新人莊為傑。（翻攝臉書）

下屆高市議員選舉十選區新人林浤澤。（翻攝臉書）

下屆高市議員選戰十選區新人吳昱鋒。（翻攝臉書）

下屆高市議員選戰十一選區新人張耀中。（翻攝臉書）

高市議員八選區新人三選人黃裕庭。（翻攝臉書）

高市議員四選區新人參選人張以理。（翻攝臉書）

