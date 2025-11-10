王浩宇揪出107帳號「抹黑蕭美琴」 四叉貓起底造謠帳號

帳號caffrey802在社群平台造謠台灣捐80億歐元換副總統上台演講。對此，總統府指已報警處理。（圖擷取自社群平台Threads）

副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，並發表演說，但網路上卻謠言四起，聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。對此，網紅「四叉貓」劉宇起底造謠帳號「caffrey802」身分，前議員王浩宇整理相關造謠帳號共107個，將會全部檢舉。

「caffrey802」日前在Threads發文聲稱「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」事後「caffrey802」此篇文章已經刪除。「caffrey802」昨（9日）晚最新發文則說：「好啦青鳥們乖啦，等我回台灣，開直播一次講清楚啦。」

請繼續往下閱讀...

「四叉貓」劉宇昨晚在臉書發文，起底造謠帳號「caffrey802」身分，包括IG、Threads、臉書、PTT等各大社群帳號，車牌號碼也一併公開。

由於「caffrey802」個資被起底，「caffrey802」的Threads文章也湧入許多網友洗版，對此「caffrey802」也回應部分網友：「我已經將我fb的權限已經關掉，我也已經告訴你不要將我的個資放在網路上，你不刪文我們即將法院見。」

王浩宇在Threads發文提到，關於網路謠言造謠「蕭美琴花80億歐元」，他已爬文整理了發文跟分享相關的帳號，包含「小草」跟「紅藍」，這幾天會全部完成檢舉，目前收集到的帳號有107個。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法