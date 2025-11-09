鄭麗文追思共諜 丁瑀：明赴國民黨中央黨部喊話鄭出面道歉

國民黨前青年部副主任丁瑀（左）指出，上週國父孫中山外曾孫王祖耀（右）希望拜會國民黨主席鄭麗文，卻吃了閉門羹，「鄭主席有一個小時的時間祭拜共諜，但居然連一分鐘都不願意給國父後人」。（圖由丁瑀提供）

國民黨主席鄭麗文日前喊出「讓台灣人自豪說我是中國人」，接受《德國之聲》訪問時更說，「北京沒有要把台灣變成第二個香港」，並參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石。國民黨不分區立委提名人、前青年部副主任丁瑀今日痛批，是在踐踏中華民國與國軍尊嚴，他今晚更表示，明（10日）下午將於國民黨中央黨部的國父銅像前，呼籲鄭主席應當正視錯誤，出面道歉，別再逃避。

丁瑀今日表示，吳石就是歷史認證的共諜，鄭麗文非但沒有公然譴責，反而還公開出席相關紀念活動，此舉絕對是一種踐踏中華民國尊嚴的行為。吳石固然不重要，重要的是「無時無刻」維護中華民國權益，而不是一味的媚共。

丁瑀今晚進一步表示，鄭麗文上任國民黨主席十天以來，僅兩場公開行程，卻皆與中共相關，甚至祭拜共諜吳石，此舉就是踐踏中華民國與國軍尊嚴。上週國父孫中山外曾孫王祖耀，遠從夏威夷返國，希望拜會鄭主席，卻吃了閉門羹，「鄭主席有一個小時的時間祭拜共諜，但居然連一分鐘都不願意給國父後人。鄭主席寧願向叛國者吳石鞠躬，也不願意向開國者孫中山致敬」。

丁瑀說，他明（10日）下午將於國民黨中央黨部的國父銅像前召開記者會，呼籲鄭主席應當正視錯誤，出面道歉，別再逃避。並懇請所有熱愛中華民國與民主自由的朋友，一起站出來捍衛青天白日滿地紅。

鄭麗文今日則在臉書上傳昨天的秋祭致詞影片，以「民主最起碼的尊嚴？」為題，鄭麗文表示，在民主轉型之後，超過30年的今天，今年我們再次看到執政當局用國安理由，可以隨意的把國民驅逐出境，只因為他是陸配（中配）；今天可以因意識形態跟當權者不同，就被視為雜質，不但查水表甚至於祭出司法；威權的幽靈、箝制自由的幽靈，再次籠罩台灣的上空。

鄭麗文說，今年史無前例的，我們看到不同政治光譜的公民團體、學者專家，共同發表聲明，捍衛台灣的自由、人權。因為這是台灣的底線，也是大家的最大公約數，更是在一個民主自由的體制下，不分統獨藍綠、所有人民都應該要享有的言論自由，也是作為一個「人」最起碼的尊嚴。

