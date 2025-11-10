為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文悼共諜黨內炸鍋！憂2026不知怎麼選 網笑：60％民意躺著選

    2025/11/10 00:33 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文「祭拜共諜」爭議延燒。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思前高階共諜吳石引發爭議，連自家人都看不下去，擔憂現在國民黨因鄭麗文被轟急統，明年選戰不知道怎麼選。對此，大批網友紛紛嘲諷：「當然是躺著選啊！」

    鄭麗文「祭拜共諜」爭議延燒，前藍營立委陳學聖坦言，這件事情讓明年地方大選路線之爭提前發酵、開打，甚至會一路打到2028年總統立委大選。國民黨候選人會很辛苦，因為還沒找到很好的對應說詞。陳學聖舉前主席洪秀柱為例，指洪的政治立場比鄭麗文含蓄許多，都被扭曲成紅統現在鄭麗文上任黨主席才一週，國民黨已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麽選？

    臉書粉專「Mr.柯學先生」9日轉發陳學聖的發言，調侃「國民黨當然是躺著選啊！」其他網友也紛紛揶揄，「躺著選就好，60%的民意耶！」、「穩的啦！不用怕！阿文繼續下去就對了！」、「賴給中央跟清德，沒問題的」、「反正國民黨又不是第一次投降，再投降一次哪有差」、「藍白總和還有60%支持選民，不怕！」、「沒有人將國民黨打成急統，是自己換招牌成中國共產黨國民黨支部」、「躺著就能選贏，不要擔心！」

