蔡英文抵柏林談台歐關係發展：我們再繼續努力

前總統蔡英文9日下午抵達德國柏林，展開卸任後第3度訪歐行程。（中央社）

前總統蔡英文今天下午抵達柏林，展開卸任後第三度訪歐行程。她在飯店接受獻花迎接，心情愉悅，回答是否和蕭副總統接力深化台歐關係時表示，「我們再繼續努力」。明天她將出席「柏林民主論壇」開幕式並發表演說。

蔡英文於當地時間下午1時30分左右抵達柏林下榻飯店，飯店總經理親自獻花迎接。她心情愉悅，停步與媒體寒暄，讚德國天氣「還蠻好的」，回答怎麼看和副總統蕭美琴接力訪歐時說：「我們再繼續努力！」

出發前，她透過臉書（facebook）發文說，「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作，在賴清德總統指派下，蕭美琴副總統已經結束了歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。」

蔡英文卸任後持續深化台歐關係，去年10月她先後訪問捷克、法國與比利時；今年5月則前往立陶宛、丹麥與英國。此次再度訪歐，德國成為她延續與歐洲民主夥伴對話的重要一站。

她在行前強調，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，將堅定與歐洲及其他理念相近的國家站在一起，展現守護民主與自由的決心，呼應此次論壇「自由與民主」主題。

柏林民主論壇（Berlin Freedom Conference）是11月柏林自由週核心活動，由柏林市政府、斯普林格自由基金會（Axel Springer Freedom Foundation）與世界自由大會（World Liberty Congress）共同主辦。

現場將匯集全球公民社會領袖、人權運動代表與專家，透過主題演說與座談，探討如何在威權主義回潮，民主受威脅時代，捍衛並強化自由與民主。

官方公布與會名單包括德國國會議長克洛克納（Julia Klockner）、柏林市長魏格納（Kai Wegner）、委內瑞拉反對派領袖羅培茲（Leopoldo Lopez）、諾貝爾和平獎得主馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）及台灣無任所大使唐鳳等。主辦單位並將蔡英文列為本屆論壇重要亮點。

