2026新北市長選戰支持誰？黃國昌「高達」10％ 網狂嘲諷……

2026縣長選舉逐步接近，各陣營開始布局。新北市長選戰，民進黨已拍板派立委蘇巧慧，民眾黨則是主席黃國昌站出來，打算與國民黨推出來的人選比民調，來場藍白合。不過有媒體做了網路民調，黃國昌只獲得10%支持度，慘輸被外界認為最有可能代表藍營出線的台北副市長李四川，網友紛紛嘲諷「已經很高了！」

民進黨選對會日前決定徵召蘇巧慧參選新北市長，黃國昌表示恭喜，並強調他爭取代表民眾黨來參選新北市長，這個方向不會有任何的改變，也正按部就班的往前進。同時黃國昌也向藍營放話，民眾黨有最大的誠意跟善意，但不會永遠在做的事情只是等待，再說的更直接一點，他們不會等待。

不過《壹蘋新聞網》近日發起網路投票，提問2026新北市長選戰，蘇巧慧、李四川、黃國昌、劉和然（掀現任新北副市長）更支持誰？上萬人參與投票，蘇巧慧以38%拿下第一，第二名的是李四川的35.1%，黃國昌則獲10%支持，劉和然以1.3%墊底。順帶一題，都不支持的人有14.3%，票數超過黃國昌和劉和然。

該網路投票曝光後，隨即引發熱議，「說個笑話：一個更好的選擇」、「黃國昌到底哪來的自信跟李四川叫板啊？」、「其實仔細想想，黃國昌突破民眾黨4%基本盤，有10%其實已經很高了」、「10%哪來的，太多了吧」、「居然還有10%……這真是可怕的事」、「我比較訝異的是，竟然還有10%？」、「出乎意料的高耶！」、「趕快出來選啊，我超想看血流成河的」。

