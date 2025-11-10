為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2026新北市長選戰支持誰？黃國昌「高達」10％ 網狂嘲諷……

    2025/11/10 00:14 即時新聞／綜合報導
    黃國昌想參選新北市長。（資料照）

    黃國昌想參選新北市長。（資料照）

    2026縣長選舉逐步接近，各陣營開始布局。新北市長選戰，民進黨已拍板派立委蘇巧慧，民眾黨則是主席黃國昌站出來，打算與國民黨推出來的人選比民調，來場藍白合。不過有媒體做了網路民調，黃國昌只獲得10%支持度，慘輸被外界認為最有可能代表藍營出線的台北副市長李四川，網友紛紛嘲諷「已經很高了！」

    民進黨選對會日前決定徵召蘇巧慧參選新北市長，黃國昌表示恭喜，並強調他爭取代表民眾黨來參選新北市長，這個方向不會有任何的改變，也正按部就班的往前進。同時黃國昌也向藍營放話，民眾黨有最大的誠意跟善意，但不會永遠在做的事情只是等待，再說的更直接一點，他們不會等待。

    不過《壹蘋新聞網》近日發起網路投票，提問2026新北市長選戰，蘇巧慧、李四川、黃國昌、劉和然（掀現任新北副市長）更支持誰？上萬人參與投票，蘇巧慧以38%拿下第一，第二名的是李四川的35.1%，黃國昌則獲10%支持，劉和然以1.3%墊底。順帶一題，都不支持的人有14.3%，票數超過黃國昌和劉和然。

    該網路投票曝光後，隨即引發熱議，「說個笑話：一個更好的選擇」、「黃國昌到底哪來的自信跟李四川叫板啊？」、「其實仔細想想，黃國昌突破民眾黨4%基本盤，有10%其實已經很高了」、「10%哪來的，太多了吧」、「居然還有10%……這真是可怕的事」、「我比較訝異的是，竟然還有10%？」、「出乎意料的高耶！」、「趕快出來選啊，我超想看血流成河的」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播