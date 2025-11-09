央視揚言全球抓捕沈伯洋 警政署：全力捍衛國人不受跨國威脅

中共官媒央視今日發布「起底台獨沈伯洋」影片，稱中國可全球抓捕民進黨立委沈伯洋，警政署表示，將全力維護國人安全與言論自由，防範境外勢力跨國威脅及打壓。（資料照）

中共官媒央視今日發布「起底台獨沈伯洋」影片，引述中國法學專家看法稱，中國可透過國際刑警組織，全球抓捕民進黨立委沈伯洋。由於此舉已屬「跨境鎮壓、戕害人權」，引來各界撻伐及譴責，對此，警政署也說話了，將全力維護國人安全與言論自由，防範境外勢力跨國威脅及打壓。

中共官媒央視今日發布影片，除揚言對沈伯洋進行「全球抓捕」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾。陸委會及外交部均痛批，中共妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，這是中國典型「跨境鎮壓」，也是戕害人權的惡行，我國政府正與國際社會加強合作，共同防範與杜絕此類無知、粗暴，並且挑戰國際秩序的不法行徑。

請繼續往下閱讀...

警政署表示，我國言論自由為人民之基本權利，法律均給予最大限度保障，俾其實現自我、溝通意見及追求真理，促進各種合理的政治及社會活動功能，將持續以最嚴謹態度維護國民安全與尊嚴，確保人民不因言論或思想而遭受跨國威脅。

警政署強調，對於涉及境外勢力散布不實訊息、煽動恐懼或干預我國言論環境之行為，定將依法偵辦，同時呼籲國人切勿協助或配合中國官方及其附隨組織進行宣傳、滲透、監控或資料蒐集等行為，以免違反「國家安全法」、「反滲透法」等相關規定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法