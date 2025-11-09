蕭美琴赴IPAC大陣仗維安 謝志偉貼1張照：怪中國去年幹的好事！

謝志偉在臉書PO出與布魯塞爾維安警力的合影。（圖翻攝自謝志偉臉書）

我國副總統蕭美琴7日受邀到對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，當天布魯塞爾出動大批維安警力，引發國際熱議。我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉在社群PO出與維安人員的合影，直言當天有此高強度維安都是因為「中國去年幹的好事」！

在全球局勢動盪、中國步步進逼之際，台灣現任副總統蕭美琴及前總統蔡英文先後訪問歐洲，為台灣外交版圖寫下全新篇章，各大外媒爭相報導，不過撇除中方毫不意外的崩潰跳腳，台灣內部反綠派對此也相當嗤之以鼻，不僅質疑當天大陣仗維安是「請人演出」，還有人造謠是台灣政府捐巨資換取讓蕭美琴進去歐洲議會「噴口水」。

而謝志偉今晚在臉書PO出與布魯塞爾維安警力的合影，「看看這張照片，各種謠言請閉嘴！拍的時候，我還跟他們說，有可能放社群媒體。結果每個都笑說『好啊』！旁邊這位還跟我一起竪起大姆指。不過，我還是把他們的臉遮起來。其他部分，請依此類推。由於前後警車開道等維安動作都是公開的，因此，放此照片無礙默契。」

他接著說：「為何有此維安？中國要怪自己！中國去年派人騷擾訪問布拉格的蕭副當選人（蕭美琴去年出訪捷克，爆出中國外交官跟監施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車），那是公認的野蠻行為。因此，這次人家以『文明動作』預防『野蠻行為』。無關政治，有關價值，好嗎！還要問『人哪裡找的，制服哪裡租的』嗎？你們想汚衊台灣人的堅靱，結果在羞辱別的文明國家，知道嗎？」

