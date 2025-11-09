為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「法國BBC」？ 駐法代表郝培芝酸謠言想像力高過巴黎鐵塔

    2025/11/09 20:40 記者黃靖媗／台北報導
    駐歐盟代表謝志偉在臉書發出與維安警察的合影，並表示，比利時方面以「文明動作」預防中方「野蠻行為」。（圖擷取自「謝志偉粉絲頁」Facebook）

    副總統蕭美琴7日應邀進入歐洲議會出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，網路上竟出現「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」的謠言。對此，我國駐法代表郝培芝狠酸，「這份想像力恐怕比巴黎鐵塔還高」，並不存在「法國BBC」這個單位，呼籲大眾轉傳消息前先查證，讓真相不被「幽默創作」取代；駐歐盟代表謝志偉也發出與這次協助蕭美琴維安的比利時警力的合影。

    謝志偉秀出與蕭美琴維安警力合影

    駐法代表郝培芝今（9）日於臉書轉貼駐法國代表處聲明表示，有消息在網路上流傳，稱「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，副總統上台噴了20分鐘口水」，他們非常欽佩這則傳聞的創意，也感謝大家對台灣財政實力的信心，但「這份想像力恐怕比巴黎鐵塔還高」。

    郝培芝指出，事實上「法國BBC」這個單位在現實世界中並不存在，台灣也沒有捐出80億歐元，至於副總統蕭美琴被形容為「噴口水」的活動，其實是一場內容紮實、用心準備的演講，內容比H2O更有營養。

    郝培芝狠酸，如果真有人能找到「法國BBC」，請通知駐法國代表處，他們很樂意前往拜訪，順便問問他們是否也報導過「外星人買下艾菲爾鐵塔」。

    郝培芝也提醒，在資訊流通快速的時代，轉傳之前先查證，讓真相不被「幽默創作」取代；台灣外交的每一分努力都實實在在，就讓假消息隨風飄過塞納河。

    駐歐盟代表謝志偉則在臉書發出與維安警察的合影，並表示，蕭美琴的前後警車開道等維安動作都是公開的，「為何有此維安？中國要怪自己！」，中國去年派人騷擾訪問布拉格的蕭美琴，是公認的野蠻行為，因此，這次比利時方面以「文明動作」預防「野蠻行為」。

