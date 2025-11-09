網稱捐錢換蕭美琴赴歐演說 范雲：惡意攻擊外交人員努力

網路有不實訊息指「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，IPAC共同主席、民進黨立委范雲（見圖）今嚴正駁斥謠言。（資料照）

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025高峰會7日晚間在比利時布魯塞爾的歐洲議會展開，副總統蕭美琴首度踏入外國議會，向來自全球各國的IPAC國會議員進行演說。近日網路卻有不實訊息指「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」一事，IPAC共同主席、民進黨立委范雲今嚴正駁斥謠言。

范雲強調，這不只是假訊息，更是惡意攻擊，完全抹殺、抹黑辛苦外交人員背後默默的努力。真正會用金錢影響、收買他國政治和政治人物的，就是中共政權。

范雲指出，IPAC由43國國會及歐洲議會近300名跨黨派國會議員組成。IPAC長期支持台灣、關注台海和平穩定，並呼籲國際社會反制中國扭曲聯大第2758號決議。IPAC去年在台北高峰會通過的模範決議，更已成為近10國議會友台提案的基礎，是台灣對抗中國「法律戰」的重要國際夥伴。

范雲說，IPAC是國際最大跨國議會聯盟，更是全球唯一以對抗中國擴張為宗旨的國際組織。蕭副總統本次受歐洲議會議員邀請，於IPAC在歐洲議會場地所舉辦的高峰會向超過50名跨國、跨黨派國會議員演說，意義非凡。

范雲表示，IPAC和歐洲議會都是由具有民意基礎的國會議員組成，絕對不是金錢能夠影響的。這是徹徹底底的假消息和攻擊，不該以此抹殺台灣外交人員背後的努力。范雲更強調，真正會用金錢收買、影響他國政治決策或政治人物的，就是中共政權，這也是本次IPAC高峰會中，大家提出的嚴肅課題。

