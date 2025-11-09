造謠「法國BBC、80億歐元買演講」 資安人士揪「網版太子集團」

帳號「alanclu598」、「caffrey802」分別針對蕭美琴在IPAC演講製圖造謠。（圖擷取自Threads）

副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說。不只中國抗議，網路也出現「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」的謠言，兩個造謠帳號也被資安人士起底長期散布怪誕不實的荒謬假消息帶風向攻擊帳號，被網友痛批根本是「網路版太子集團」。

資安人士揭露，近日Threads上有兩個帳號「alanclu598」、「caffrey802」、分別在中國外交部發言攻擊我國前後的8日凌晨12點，以及清晨6點作圖與發文，指稱「蕭美琴演講的場地、會議都是政府租的，名聲給蕭美琴，錢都是百姓出的」；以及「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

請繼續往下閱讀...

由於指控太過荒謬，把英國廣播集團（The British Broadcasting Corporation （BBC））搞錯成法國，隨即引來大批網友撻伐，更笑稱「如果法國有BBC，那不就代表NHK是泰國，CNN是柬埔寨的」，眾多網友留言嘲諷、「80億歐元 = 2842億台幣，你確定台灣捐了80億歐元？」、「又在造謠了，終國人一旦輸了，不是造謠就是精神勝利法，屢試不爽」、「這麼假的消息，應該不能算是謠言，而是智力測驗。信的都智力堪慮。」、「你當歐洲議會議員都是笨蛋？中國到處欺負人，民主國家當然要站在一起反共！」

資安人士指出，帳號「caffrey802」長期在網路以各種違背常識、錯誤訊息攻擊政府，包括釋出如台灣光電板放在農地上流出紅水、「國內一有非洲豬瘟馬上就開放美豬」等惡意攻擊政府的謠言；「alanclu598」同樣是長期攻擊政府的帳號，例如針對鳳凰颱風表示「台灣天怒人怨，11月颱風還會轉向飛過來」，或在台中非洲豬瘟期間質疑「防堵非洲豬瘟不是中央的權責嗎？還是中央只會攬功，不會負責。」有網友批評，這種行徑根本是網路版的「太子集團」。

關於網路出現不實訊息聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」一事，總統府發言人郭雅慧稍早已表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，總統府已通知警政單位依法調查處理，呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法