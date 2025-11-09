中市官員被問「盧秀燕是你媽？」尷尬不答 翁達瑞：滿朝盡是奴才！

盧秀燕為非洲豬瘟道歉，但以「媽媽市長」自稱，引發輿論批評。（資料照）

台中上月22日爆出非洲豬瘟，害台灣7年防疫破功，市長盧秀燕本月6日終於道歉，稱「媽媽做不好要檢討改進」，但惹出如此大的禍還以「媽媽市長」自稱，引發輿論批評。事後盧市府官員被議員質問「盧秀燕是不是你媽媽？」，但官員們卻沒有一人敢正面回答，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）忍不住說重話怒噴，盧市府滿朝盡是些「奴才」！

陳時奮今天（9日）在臉書發文，「今早，我在社群平台看到一段影片。台中市議員林祈烽質詢市府的局處首長，請他們回答一個問題：盧秀燕是不是他們的媽媽？三位官員都支吾其詞，既不敢回答『是』，也不敢回答『不是』。看完這段影片後，我的感想就是，『台中市府堪稱滿朝盡是奴才！』盧秀燕選上台中市長後，就自封『媽媽市長』，簡稱『盧媽媽』，話題不斷。因為台中市政府的怠惰，梧棲爆發了非洲豬瘟，盧秀燕被迫認錯道歉。即便在如此不堪的情境，盧秀燕依然肉麻當有趣，竟然對市民情感勒索，『讓市民擔心了，媽媽做不好啦！』」

請繼續往下閱讀...

「盧秀燕是否為他們的媽媽，三位台中市政府的局處首長竟然無法回答，不如一個幼稚園的小孩。如果我問幼稚園的小孩相同的問題，會立刻得到否定的答案。為何三位局處首長無法回答幼稚園小孩就能回答的問題呢？答案在他們的『奴才』性格。面對議員的詢問，這三位奴才官員不敢回答『不是』，因為媽媽市長是盧秀燕的政治包裝，怕戳破長官的招牌。他們也不敢回答『是』，因為與事實不符，怕被民眾恥笑。」

他接著酸：「就算要當奴才官員，這三位台中市政府的局處首長也是無能的奴才，連鬼話都不會說。假如我要當奴才官員，面對議員的詢問，我也可以說出這段鬼話，『盧市長當然不是我媽媽，但她關心每一位台中市民，就像媽媽關心子女一樣。媽媽市長是盧市長施政時的自我期許！』」

「盧秀燕長期自稱『媽媽市長』，其實就是連篇鬼話，以下是我的分析。代社會的人際關係都有特定的權力與義務。市長與市民是一種權力義務關係；媽媽與子女是另一種權利義務關係。兩者不容混淆，更不可以相提並論。市民面對許多公共事務，但無法個別處理（例如廚餘回收），只能委託代理人統籌處理。在民主社會，這個代理人就是地方首長。透過民主機制，台中市民票投政見最優的候選人擔任市長，解決市民無法個別處理的公共事務。」

「市長與市民是一種合約關係，人民給予市長公權力動用預算與制定施政方針。市長必須依法行政，接受各種監督，實現競選的承諾。若有貪瀆與失職，市長必須承擔政治、行政、或法律責任。媽媽與子女則是一種生物關係，目的在繁衍後代。子女年幼時，仰賴媽媽的照顧；媽媽年邁時，仰賴子女的扶養。兩代的合作無合約束縛，媽媽是否盡職與子女是否孝順，無政治與行政責任的約束，只有部分的法律責任。」

陳時奮最後批：「盧秀燕是民選市長，卻自稱市民媽媽。這個身分包裝充滿政治算計。以非洲豬瘟的爆發為例，盧秀燕身為市長，必須為失職承擔政治、行政、與法律責任。向市民道歉時，盧秀燕竟說出『媽媽做不好啦』，暗示市民要寬待媽媽市長。靠著高明的政治包裝，盧秀燕享盡市長的權力，卻未善盡市長的責任；盧秀燕得到媽媽好處，卻不必承擔媽媽的壞處。盧秀燕的施政靠政治包裝，當然只能吸引到奴才等級的局處首長。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法